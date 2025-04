Největší ekonomiku Afriky tíží svár s Trumpem i rozhádaná vláda

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK , BBC , AP , Reuters , Time , Daily News , GIS Reports Online , Financial Times , Teraz.sk

Jihoafrické hospodářství už několik let stagnuje a situace si žádá systémové reformy. Nová vláda národní jednoty je však na pokraji kolapsu kvůli svárům ohledně rozpočtu, zákonu o vyvlastnění půdy či zahraniční politiky. Na JAR navíc citelně doléhá zmrazení americké pomoci. Urovnat vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem se pokusí nový jihoafrický zvláštní vyslanec v USA.

V roce 1994 skončil v JAR apartheid, který byl státní politikou v zemi oficiálně od roku 1948. Nástupem dlouholetého bojovníka proti rasové segregaci a lídra Afrického národního kongresu (ANC) Nelsona Mandely do prezidentského křesla se uzavřela temná kapitola, ovšem důsledky dekád jejího uplatňování si nese společnost doteď.

Středolevý ANC poté zůstal u moci tři celé dekády. „Vládl sám, protože vždy získal nadpoloviční většinu. Dvakrát dokonce víc než dvě třetiny, takže mohl změnit ústavu, nejlepší, jaká ve světě existuje, včetně Listiny práv a svobod. Neudělal to, což je mu ke cti,“ poznamenal afrikanista.

„První jihoafrická vláda z roku 1994 v čele s Mandelou byla vládou národní jednoty, ačkoli ve volbách získal ANC téměř dvoutřetinovou většinu. Do vlády jako svého místopředsedu pozval tehdy i posledního ,bílého‘ prezidenta de Klerka a několik bělošských ministrů z Národní strany. Přijali, ale během asi tří měsíců vládu opustili,“ uvedl afrikanista Otakar Hulec.

Miliony obyvatel z řad chudé černošské většiny mají podle agentury AP pocit, že ANC tři desítky let od konce apartheidu, který brutálně utlačoval černochy ve prospěch bílé menšiny, dostatečně nezlepšily jejich život. Zlom přišel loni v květnu, kdy získal ANC v parlamentních volbách „jen“ čtyřicet procent hlasů. To otřáslo i pozicí prezidenta Cyrila Ramaphosy, jenž byl někdejším hlavním vyjednavačem Mandely o ukončení apartheidu.

Chybějící americké dolary značně ztíží boj s nemocí v zemi, kde je asi 7,8 milionu HIV pozitivních, nejvíc na světě. Organizace, do nichž proudily finance z Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní přišly o granty. Vedoucí Nadace Desmonda Tutua pro HIV Linda-Gail Bekkerová v únoru varovala, že v důsledku Trumpova kroku může v zemi během příští dekády zemřít půl milionu lidí, napsala agentura TASR s odkazem na AFP.

Nejnovější rozkol v koalici se zrodil kolem návrhu rozpočtu na rok 2025, kdy ANC mluvil o nutnosti zvýšit mzdy státních zaměstnanců a prosazoval zvýšení daně z DPH, aby se zaplnila fiskální díra ve výši 3,3 miliardy dolarů vytvořená částečně tím, že Trump pozastavil financování jihoafrických programů souvisejících s HIV/AIDS, píší The Financial Times .

„Bude to krvavá lázeň,“ varují experti před zastavením americké pomoci nemocným s HIV

Vedení DA poté začalo diskutovat o možném odchodu z koalice. Liberálové se také obrátili na soud s tím, že hlasování podle nich bylo „procedurálně chybné“. Levicová opoziční strana Ekonomičtí bojovníci za svobodu se z rozkolu v koalici radovala. „Jsme rádi, že se nám podařilo rozbít tuto takzvanou vládu národní jednoty. Co vás spojuje, když se nemůžete dohodnout na něčem, jako je státní rozpočet?“ rýpl si podle AP do kabinetu lídr strany Julius Malema.

Jihoafričtí podnikatelé loni apelovali na ANC a DA, aby společně složily vládu, protože to podle nich bylo nejlepší řešení, pokud jde o zajištění ekonomické stability, připomíná BBC. ANC podle analytiků řadu let zavíral oči před doporučenými systémovými reformami, včetně nezbytných rozpočtových škrtů, aby bylo možné řešit rostoucí náklady na mzdy ve veřejném sektoru.

Dluh Jihoafrické republiky vůči HDP vyšplhal na téměř 75 procent z méně než 24 procent v roce 2008, přičemž téměř čtvrtina z každého randu (1,17 koruny) vybraného vládou nyní jde na obsluhu tohoto dluhu, upozornil list Financial Times s tím, že zemi se navíc nedaří dostatečně potírat korupci.

To negativně ovlivňuje zahraniční firmy, jež se od JAR postupně odklánějí. Například ocelářský gigant ArcelorMittal nedávno ohlásil uzavření svého jihoafrického závodu poté, co Pretorie oznámila navýšení cen elektřiny pro další rok o skoro třináct procent. Podle expertů musí kabinet rychle zasáhnout a zabránit odlivu zahraničních investic.

Pozemkový zákon

Spory mezi DA a ANC se dotýkají i dalších klíčových oblastí. Strany se rozcházejí v názoru na nově přijatý zákon o vyvlastnění pozemků, který se stal jedním z důvodů, proč Trump omezil pomoc JAR.

„Vládě vadí, že Trump přijal delegaci bělošských farmářů, kteří se obávají, že jim (nový zákon) sebere farmy jako před dvaceti lety v sousedním Zimbabwe za prezidenta Mugabeho. Trump reagoval tak, že nabídl těmto farmářům možnost okamžitě se přestěhovat do USA,“ připomněl Hulec.

Norma má za cíl řešit rasové rozdíly ve vlastnictví půdy a umožňuje zabírat zemi, aniž by za to stát vyplácel náhradu. Může se tak ale dít jen v okolnostech, kdy je to „spravedlivé a v souladu s veřejným zájmem“ a za podmínky, že pozemek není využívaný a jeho vlastníci nemají v úmyslu ho rozvíjet. Liberálové se kvůli legislativě obrátili na soud.