Soud OSN jedná o obvinění Izraele z genocidy. V Haagu demonstrují stovky lidí

Izraelský prezident Jicchak Herzog označil kauzu za „absurdní“. Podle agentury AP ale Jeruzalém poslal do Haagu své přední právníky, protože se obává, že případ poškodí jeho mezinárodní pověst. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu na síti X zveřejnil krátký projev, v němž uvedl, že židovský stát v Pásmu Gazy bojuje s teroristickým hnutím Hamás, ne s palestinskými civilisty, a činí tak v plném souladu s mezinárodním právem.

ICJ prozatím nebude rozhodovat o tom, zda Izrael genocidu páchá, či ne. Během čtvrtku a pátku si pouze vyslechne argumenty obou stran a poté rozhodne, zda se případem vůbec bude zabývat. Samotný proces by pak mohl trvat několik let.

„Obvinění z genocidy, ‚zločinu všech zločinů‘, by neměla být vznášena lehkovážně. Nezapomínejme, že kdokoli může být terčem útoku brutálních teroristů ukrývajících se za lidskými štíty. V odporu vůči brutalitě teroru ve světě musíme držet spolu,“ napsali Fiala a Nehammer. Úvodem svého příspěvku zmínili, že ICJ je „důležitým stavebním kamenem mezinárodní vlády práva“.

Izraelský premiér rovněž zdůraznil, že armádní síly jeho země „dělají maximum pro to, aby umenšily počet civilních obětí, zatímco Hamás dělá maximum, aby jejich počet zvýšil“, když civilisty používá jako lidské štíty a „se zbraní u hlavy“ jim často brání v odchodu do Izraelem vytyčených bezpečných zón.

Izrael spustil vojenskou operaci do Pásma Gazy v reakci na útok teroristického hnutí Hamás, které oblasti vládne od roku 2007 a jehož ozbrojenci 7. října napadli izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a zhruba 240 osob unesli. Islamisté stovku rukojmí propustili koncem listopadu a na 130 lidí dále zadržují. Rozsáhlá izraelská vojenská operace v Gaze vyvolala humanitární krizi a podle tamních úřadů, které teroristé ovládají, zabila přes 23 tisíc Palestinců, včetně členů hnutí Hamás. Tuto bilanci nicméně nelze nezávisle ověřit.

V Haagu se demonstruje

Před budovou ICJ se ve čtvrtek shromáždilo několik stovek demonstrujících. „Izrael má právo na sebeobranu a myslím, že toto je bohužel jediný způsob,“ pronesl podle serveru The Times of Israel aktivista Raul Berghaus. Podle něj Izrael genocidu nepáchá, a pokud ji někdo v tomto konfliktu páchá, tak je to prý Hamás.

Příznivci židovského státu přinesli před budovu soudu kromě izraelských vlajek také například fotky osob unesených Hamásem 7. října. Někteří z nich měli na sobě nápisy „Hamás=ISIS“, s odkazem na teroristickou organizaci Islámský stát.

Příznivci palestinské státnosti přišli před budovu ICJ s palestinskými vlajkami a obřím transparentem se jmény zabitých Palestinců, na němž bylo napsáno „Mají jména, měli své sny, nezapomeňte na oběti genocidy v Palestině“.