Na severu Gazy jsme Hamás zneškodnili, oznámila izraelská armáda. Zabila prý tisíce teroristů

Izraelská armáda dokončila likvidaci vojenských struktur Hamásu v severní části Pásma Gazy a zabila při tom zhruba osm tisíc členů tohoto palestinského teroristického hnutí, oznámil podle serveru Times of Israel náčelník generálního štábu Daniel Hagari. Ve střední a jižní části Pásma Gazy chce armáda pokračovat v likvidaci Hamásu odlišnými metodami, dodal s tím, že ojedinělé útoky na Izrael vycházející ze severu enklávy jsou přesto očekávatelné.

„Bude to chvíli trvat, boje budou pokračovat po celý rok 2024. Postupujeme podle plánu, abychom dosáhli našich válečných cílů: zneškodnit Hamás i ve střední a jižní části a soustředit veškeré zpravodajské, operační i bojové síly na osvobození rukojmí,“ sdělil Hagari.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato teroristická skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi dvanáct set lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli.

Hamás v Pásmu Gazy vládne od roku 2007. Izraelské odvetné údery v palestinském Pásmu Gazy si podle úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly přes 22,7 tisíce obětí. Podobná tvrzení však nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit.