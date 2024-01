Izraelské plány s poválečnou Gazou mají jasnější kontury. Pravice zde chce obnovit židovské osady

„Migrace stovek tisíc lidí z Gazy umožní (izraelským) obyvatelům enklávy vrátit se domů a žít v bezpečí,“ prohlásil Ben Gvir, který by v oblasti rád obnovil židovské osady. Podle obou politiků je válka příležitostí soustředit se na vysídlení palestinských civilistů do zemí, které budou ochotny je přijmout, což považují za správné řešení dlouhodobého konfliktu a předpoklad k znovuobnovení stability.

Je to poprvé, co vysoký izraelský představitel předložil podrobný návrh na fungování Pásma Gazy po válce, zatím ale nepředstavuje oficiální politiku. V koalici navíc ohledně tohoto tématu stále panují ostré rozpory.

Svůj pohled na možné uspořádání Pásma Gazy po skončení bojů ve čtvrtek představil i ministr obrany Galant. V plánu, který má čtyři hlavní části, navrhuje, aby si izraelská armáda ponechala vojenskou kontrolu nad územím, aniž by se tam přesunuli židovští obyvatelé. Klíčovou roli v civilní správě by podle něj měli mít Gazané, tedy Palestinci, ale předpokládá i působení mezinárodního kontingentu.

Spory v koalici se vyostřují

Na trvající rozpory ohledně budoucnosti Gazy ukázalo i páteční jednání vojenských a politických špiček, které skončilo vyostřenou hádkou mezi představiteli armády a pravicovými zákonodárci a muselo být po třech hodinách přerušeno. Konzervativní politici se tvrdě ohradili proti plánům armády na prověření vlastních chyb, které potenciálně mohly vést k podcenění útoku Hamásu na Izrael.

Během jednání se pravicoví politici včetně Smotriče, Ben Gvira a ministryně dopravy Miriam Regevové opřeli do náčelníka generálního štábu Herci Haleviho. Situace tak poukázala na růst napětí mezi armádou a některými členy koalice ohledně izraelské politiky vůči Palestincům a odhalila trhliny v jednotě, kterou se kabinet od vypuknutí války před třemi měsíci prezentoval.

I přes to, že na Galantově návrhu zatím nepanuje shoda a nejedená se o oficiální stanovisko ani vyčerpávající plán, byl návrh představen USA i dalším spojencům. Zatím ale neurčuje například to, jaký orgán by v poválečném pásmu dohlížel na dodržování práva a pořádku.

Spojené státy navíc chtějí, aby se po válce do jednání o budoucnosti Pásma Gazy zapojila i Palestinská autonomie, která sídlí v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a v jejímž čele stojí Mahmúd Abbás, šéf strany Fatah.

Zopakoval to i šéf americké diplomacie Antony Blinken, který uvedl, že role Palestinské samosprávy by měla být klíčová. Podle serveru ToI i někteří izraelští představitelé již dříve navrhli, aby po zlikvidování Hamásu v Gaze vládla právě reformovaná Palestinská autonomie. Bezpečnostní činitelé upozorňují, že předání pravomocí do rukou místní správy musí být provedeno postupně. Galant i Netanjahu však zatím možnost zapojení Palestinské autonomie do vlády v Gaze odmítají vzhledem k tomu, že neprošla potřebnými reformami.