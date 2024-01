Zvuky, které vyvolávají strach. Izraelci míní, že teroristé kopou u Západního břehu nové tunely

Obyvatelé některých izraelských měst poblíž hranice s okupovaným Západním břehem hlásí v noci podezřelé vibrace a zvuky z podzemí. Lidé mají obavy, že islamisté budují nové tunely pro náhlý vpád do židovského státu. Izraelská armáda zprávy prověřuje.

Město Kochav Ja'ir je oázou klidu v jinak hustě zalidněném centrálním Izraeli, nachází se asi půl hodiny jízdy od Tel Avivu. Někteří zdejší obyvatelé ale v poslední době hlásí podivné zvuky z podzemí. „Často slýchám pod postelí vibrace jako při zemětřesení. Po 7. říjnu si ale říkám, jestli někdo nekope v podzemí tunely s cílem proniknout do našeho města,“ obává se Baruch Ben Nerija.

Půl kilometru od Kochav Ja'iru stojí velké palestinské město Kalkílija. Od Izraele ho odděluje plot a masivní zeď. Říjnový vpád z Gazy však ukázal, že bariéra není stoprocentní ochranou.

Teroristická síť v podzemí

Přeshraniční útočné tunely budoval už dříve Hamás z Gazy i Hizballáh z Libanonu. Také objevům těchto tunelů předcházely zprávy místních o podivných zvucích. Nyní strach dorazil do další izraelské obce. „Já sám jsem to neslyšel, ale mluví se o tom v naší skupině na sociálních sítích. Je to samozřejmě děsivé,“ prohlásil Luis Silberman z Kochav Ja'iru.

Sám má pozemek s unikátním výhledem na palestinské město. Legrace to ale už není. „Před 7. říjnem jsme se nikdy nebáli. Žijeme tu už tři roky. Ale teď máme obavy. Všechny zvuky, které odtamtud přicházejí, vyvolávají strach,“ podotkl Silberman.