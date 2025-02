Trump nabídl bělošským farmářům z JAR azyl. Kvůli obavám z vyvlastnění půdy

Prezident USA Donald Trump podepsal začátkem února exekutivní příkaz, který zmrazil pomoc Jihoafrické republice (JAR) kvůli zákonu o vyvlastnění, který v lednu podepsal tamní prezident Cyril Ramaphosa. Jedno z ustanovení umožňuje k zabavení pozemků přistoupit bez kompenzací. Bílý dům následně nabídl možnost přesídlit do USA lidem afrikánského původu a bělošským farmářům. Ti vlastní v JAR většinu zemědělské půdy, i když v tamní společnosti tvoří menšinu. Vlády, které v Pretorii nastoupily od pádu apartheidu, se opakovaně snažily o přerozdělení pozemků, cíle ale dosud nedosáhly.

Trump prohlásil, že pozastaví veškerou pomoc JAR, která by podle americké Agentury pro mezinárodní rozvoj mohla činit přibližně 320 milionů dolarů (7,7 miliardy korun). V důsledku přijetí zákona o vyvlastnění Trump nabídl přesídlení všech „afrikánských uprchlíků, kteří utíkají před vládou podporující rasovou diskriminaci“.

Dopad zákona na zahraniční investice mimo jiné znepokojuje lobbistickou skupinu AfriForum, která vystupuje jako obhájce zájmů Afrikánců – bělošských potomků prvních holandských, německých a francouzských osadníků. „Víme, že mezinárodní investoři, pokud uslyší termín „bez náhrady“ a dáte tuto pravomoc mnoha státním organizacím, které nazývají vyvlastňovací úřad, pak to odradí investice,“ říká výkonný ředitel AfriForum Kallie Kriel.

Podle zákona by se měl vyvlastňující zástupce státu nejprve pokusit dosáhnout dohody s vlastníkem pozemku „za přiměřených podmínek“. Nemovitost však může být dočasně užívána bez nutnosti dosažení dohody, pokud je „naléhavě potřebná pro veřejný účel nebo ve veřejném zájmu“.

„K smrti se vyděsí, když (černošští politici) mluví o běloších, a AfriForum se na to vrhne,“ poznamenal s tím, že to slouží k posílení vlivu AfriFora.

První vláda, která nastoupila v devadesátých letech po období apartheidu, si stanovila cíl přerozdělit 30 procent půdy vlastněné bělochy do pěti let. „Cílové datum bylo několikrát posunuto, nyní je jím rok 2030,“ napsali před třemi lety ekonomové Johann Kirsten a Wandileh Sihlobo.

Zákon z roku 1913 násilně zbavil tisíce černošských rodin půdy a omezil rozsah zemědělských pozemků vlastněných černochy na území dnešní JAR na pouhých sedm procent, což bylo později v roce 1936 upraveno na procent třináct. Tyto kvóty do značné míry umožnily bělochům vlastnit rozsáhlé pozemky, zatímco černošskou většinu vyhnaly do přeplněných městských čtvrtí.

V roce 2018 se Malema ve svém příspěvku na sociálních sítích vyjádřil také o „podřezání hrdla bělošství“. V únoru Musk vyzval k uvalení sankcí na Malemu poté, co se na miliardářově sociální síti X znovu objevilo video, na němž politik tato slova tehdy pronesl. Malema obavy z mezinárodních sankcí odmítl a uvedl, že bílým Jihoafričanům nikdy nevyhrožoval.

AfriForum však tvrdí, že jeho tvrzení o útocích na bělochy jsou oprávněná, a poukazuje na výroky krajně levicových politiků, jako je například vůdce strany Bojovníci za ekonomickou svobodu Julius Malema. Ten kdysi zpíval starou píseň proti apartheidu s názvem Kill the Boer (Zabij Búra). Veteráni boje proti apartheidu uvedli, že tato slova nejsou výzvou k zabíjení bělochů, protože „Búr“ (což znamená farmář) v textu písně představuje utlačovatele obecně. Jihoafrické soudy rozhodly, že píseň není projevem nenávisti.

Trumpova nabídka na emigraci Afrikánců do USA nicméně vyvolala jen vlažnou reakci. „Emigrace nabízí příležitost pouze těm Afrikáncům, kteří jsou ochotni riskovat, že potenciálně obětují kulturní identitu svých potomků jako Afrikánců. Cena za to je prostě příliš vysoká,“ míní Kriel.

Pravicová bělošská strana Freedom Front Plus, která je rovněž členem kabinetu, upozornila, že napadne ústavnost zákona, protože nejenže „představuje vážné riziko“ pro vlastnická práva Jihoafričanů, ale také vysílá „mimořádně negativní signál mezinárodnímu společenství“, protože „investory nebude snadné přesvědčit, aby investovali v zemi, kde by jejich majetek mohl být vyvlastněn“.

Úřad amerického prezidenta každoročně přezkoumává, které africké země by měly být i nadále součástí zákona o africkém růstu a příležitostech (AGOA), který umožňuje některým africkým zemím vyvážet zboží do USA bez cla. Připisuje se mu zásluha za vytvoření tisíců pracovních míst na celém kontinentu, včetně Jihoafrické republiky.

Takový postup však může být podle některých expertů kontraproduktivní. Profesorka Ruth Hallová z Institutu pro chudobu, půdu a agrární studia na Univerzitě Západního Kapska upozornila, že vyloučení JAR z AGOA by paradoxně postihlo právě bílé zemědělce, které chce Trump chránit.

„Mohu vás ujistit, že většina bílých farmářů se daleko více obává této odvety než vyvlastnění půdy,“ tvrdí Hallová. „Jihoafrická republika by se měla odpovídajícím způsobem připravit na to, že nebude nadále tvořit součást AGOA,“ varoval výkonný ředitel jihoafrického think-tanku Centre for Risk Analysis Chris Hattingh.

Mezinárodní vztahy JAR

Mimo to republikáni vyzvali Trumpa, aby zakročil proti JAR kvůli tomu, že vedla u Mezinárodního soudního dvora obžalobu Izraele z „genocidních“ činů při konfliktu v Pásmu Gazy. To židovský stát popírá.

Trumpovi příznivci rovněž vyčítají JAR, že se podvolila požadavkům Číny a přemístila tchajwanské velvyslanectví mimo hlavní město Pretorii.