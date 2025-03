„Bude to krvavá lázeň,“ varují experti před zastavením americké pomoci nemocným s HIV

„Je to obrovská krize,“ uvedl pro Science epidemiolog Peter Piot, který vedl UNAIDS od jeho založení v roce 1995 do roku 2008 a nyní působí na London School of Hygiene & Tropical Medicine. Varoval, že ty nejchudší africké státy by mohly být brzy bez peněz na léky.

Programy byly ukončené, a to včetně těch, jež se věnují HIV/AIDS. Přesto, že Muskův úřad zpočátku sliboval výjimku pro programy, které jsou „životně důležité“. Nejpostiženější státy už řeší, jak nedostatek léků nahradit, jenže k tomu nemají dostatek financí.

Na konci února proběhla v Jihoafrické republice tisková konference, kde vystoupila celá řada lidí, kteří se v oboru pohybují. „Jako aktivistka a jako člověk otevřeně žijící s HIV, chci jen říct, že mě to, co se děje, velmi bolí a je to velmi smutné,“ řekla Sibongile Tshabalalaová, která vede organizaci Treatment Action Campaign. „Jak mám přežít?“ dodala.

Další experti tam varovali před doprovodnými problémy. Jedním z nich je tuberkulóza, která je jednou z hlavních příčin nakažení virem HIV. Obě nemoci jsou v Africe natolik propojené, že omezení zdrojů na boj s jednou může poškodit i řešení té druhé. „Nejedná se jen o programy, které lze zapínat a vypínat dekretem,“ varoval Jirair Ratevosian z Duke Global Health Institute, který se dříve na těchto projektech podílel. „Bude to krvavá lázeň. V důsledku těchto opatření budou trpět miliony lidí a globální zdraví – a samotný pojem solidarity – se změní k nepoznání.“

„Je to šílenství,“ konstatoval v rozhovoru pro Science Mitchell Warren, který vede neziskovou organizaci AVAC, jež pomáhá nemocným s AIDS.

Smrt na nemoc, která se dá léčit

Jádro problému spočívá v tom, jak se HIV/AIDS léčí. Používají se k tomu antivirotika, která udrží virus v těle nakaženého neaktivním. Infikovaný ho sice má stále v sobě, ale virus se nemnoží. Riziko, že by někoho dalšího nakazil nebo že by se nemoc změnila na těžkou, je téměř nulové. Problém je v tom, že tato léčba je celoživotní. Když se vysadí, nemoc se může znovu rozjet. Když se to stane u velkého množství lidí najednou, může se AIDS stát opět velkou hrozbou.

„Program USAID nám poskytoval antivirotickou léčbu zdarma. Díky tomu jsme ji mohli nabídnout všem dětem. Jejich životy se tím změnily, začaly být zdravé a mohly chodit do školy jako ostatní dětí,“ uvedla pro Českou televizi Tresa Palakudy, vrchní sestra Dětského domova Nyumbani.