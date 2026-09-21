Mírový proces mezi Tureckem a Stranou kurdských pracujících (PKK), která figuruje na teroristickém seznamu EU, je v nejistotě. Čtyřicetiletý konflikt, který si vyžádal přes čtyřicet tisíc obětí, nastoupil diplomatickou cestu ke svému konci v roce 2024. Loni PKK symbolicky složila část zbraní a letos v srpnu Ankara schválila částečnou amnestii pro její bojovníky. K úplnému odzbrojení si kurdská guerilla klade podmínky: zajištění širší výuky kurdštiny na tureckých školách, správní reformy a propuštění vězněných politických lídrů. Turecko ale požaduje bezpodmínečný konec PKK i jejích odnoží za hranicemi. Kurdské síly tak čelí silnému tlaku i v dalších částech Kurdistánu, který leží napříč Tureckem, Sýrií, Irákem a Íránem.
VideoMír mezi Turky a Kurdy je v ohrožení
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