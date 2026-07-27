Maďarský parlament schválil nového ústavního soudce. Jako za Orbána, zní kritika

Maďarský parlament v pondělí schválil prvního nového soudce ústavního soudu vybraného za vlády současného premiéra Pétera Magyara. Informovala o tom agentura AFP, podle níž zrychlený proces vyvolal kritiku, že připomíná praktiky bývalého ministerského předsedy Viktora Orbána.
Zákonodárci 138 hlasy zvolili jako nového ústavního soudce na devítileté funkční období univerzitního profesora Pála Sonnevenda. Maďarský parlament má 199 členů. Hlasování se konalo jen pár dní poté, co maďarská vládnoucí strana Tisza představila Sonnevenda jako kandidáta. Magyar uvedl, že Sonnevendova nominace odráží cíl vlády znovu dosadit do veřejných funkcí „čestné lidi schopné nezávislého myšlení“.
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International nicméně upozornila, že parlament má na obsazení volného místa 60 dní a kritizovala spěch v celém procesu. K výběru ústavního soudce dochází stejně jako dříve za Orbánovy vlády – na základě rozhodnutí jedné strany, bez odborných a politických konzultací, zdůraznila minulý týden Amnesty International.
Bývalé vládní strany Fidesz a Křesťanskodemokratická strana (KDNP) hlasování bojkotovaly, k uvolnění místa podle nich došlo protiprávně. Kritizovaly jako autokratickou nedávnou ústavní změnu, na jejímž základě funkční období soudce Csaby Hendeho skončilo. Sonnevend má v ústavním soudu nahradit právě jeho. V důsledku ústavní změny příští měsíc skončí také mandáty předsedy instituce a Orbánova spojence Pétera Polta a dalších tří soudců, píše AFP.
Změna v ústavě také vedla k odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka, dalšího Orbánova stoupence. Parlament má ke zvolení nové hlavy státu čas do 19. srpna. Magyar navrhl do tohoto úřadu slavnou šachistku Judit Polgárovou, ta ovšem nabídku odmítla.
Vítězství Tiszy ve volbách
Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar – který sám byl do roku 2024 členem Fideszu – avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil, že obnoví demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin.
Fidesz kritizuje Magyarovy reformy jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci on, napsala už dříve AFP. Tisza dle agentury Reuters popírá, že by proti politickým odpůrcům uplatňovala autoritářské metody.