Johnson & Johnson zaplatí za urovnání desítek tisíc žalob miliardy dolarů


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká společnost Johnson & Johnson zaplatí přibližně 5,5 miliardy dolarů (117 miliard korun) za urovnání desítek tisíc žalob, podle nichž její dětský zásyp a další výrobky obsahující mastek způsobují rakovinu vaječníků. Jde o přelomovou dohodu, která by mohla ukončit vleklý právní spor provázející firmu už více než deset let, napsala agentura Reuters.

Johnson & Johnson je jedním z největších světových výrobců zdravotnických produktů. Firma uvedla, že vyrovnání se vztahuje přibližně na 76 tisíc žalob, včetně těch u federálního soudu v New Jersey a souvisejících případů projednávaných u státních soudů. Dohoda tak pokrývá téměř všechny zbývající žaloby vedené proti společnosti, které se týkají mastku.

Podnik už dříve vyřešil většinu žalob, ve kterých stěžovatelé tvrdili, že výrobky Johnson & Johnson s mastkem obsahovaly azbest a způsobily mezoteliom. To je vzácný, ale velmi agresivní zhoubný nádor.

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Ilustrační foto

Advokátní kanceláře zastupující žalobce dohodu v pondělí potvrdily a označily ji za dobré řešení po více než desetiletém soudním sporu. Aby však vyrovnání vstoupilo v platnost, musí jej přijmout 95 procent žalujících s nároky souvisejícími s rakovinou vaječníků vedenými u státních i federálních soudů.

Viceprezident společnosti Johnson & Johnson pro soudní spory Erik Haas označil žaloby za neopodstatněné. Společnost je podle něj ochotna přistoupit na vyrovnání, aby celou záležitost definitivně uzavřela. „Přestože jsme přesvědčeni, že bychom v případných dalších soudních řízeních nakonec uspěli, stejně jako ve většině dosud projednávaných případů, dohoda nám umožní tuto kapitolu uzavřít a soustředit se na naše poslání vyvíjet léky a zdravotnické prostředky, které zachraňují životy,“ sdělil Haas.

Vyplacených peněz může být i více

Firma očekává, že v příštím roce vyplatí přibližně tři miliardy dolarů, přičemž další platby budou následovat v roce 2028. Celkový objem vyplacených peněz ale může být vyšší, a to v závislosti na počtu lidí, kteří se do vyrovnání zapojí.

Právník Chris Seeger, který zastupuje zhruba dva a půl tisíce klientů s nároky souvisejícími s mastkem a který se podílel na vyjednávání dohody, řekl, že Johnson & Johnson by nakonec mohl vyplatit sedm miliard dolarů nebo i více.

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Podle něj dohoda stanovuje konkrétní částky pro oprávněné nároky týkající se rakoviny vaječníků, ale nestanovuje maximální limit celkového plnění. „Dosáhli jsme spravedlivého vyrovnání. Naši klienti s ním budou spokojeni,“ míní Seeger.

Johnson & Johnson zaznamenal řadu úspěchů u soudů

Johnson & Johnson se na vyrovnání dohodl poté, co zaznamenal řadu úspěchů u soudů. Patřila mezi ně vítězství v jednotlivých procesech, úspěšné snahy o vyloučení některých právních zástupců žalujících z řízení i rozhodnutí soudů zpochybňující odborné posudky, o které se žalobci opírali. Významného vítězství dosáhla společnost i minulý týden, kdy federální soudce vyjádřil pochybnosti, zda jednotliví žalující mohou skutečně prokázat, že právě mastek u nich byl konkrétní příčinou rakoviny vaječníků.

Johnson & Johnson dlouhodobě odmítá tvrzení, že jeho výrobky s mastkem způsobují rakovinu. Firma tvrdí, že mastek je bezpečný a neobsahuje azbest. V roce 2020 společnost přestala ve Spojených státech prodávat dětský zásyp na bázi mastku a nahradila jej výrobkem na bázi kukuřičného škrobu.

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Dětské pudry Johnson & Johnson

Soudní řízení byla obnovena v březnu 2025, předtím byla na více než tři roky přerušena kvůli neúspěšnému pokusu firmy využít strategii, která je v USA známá jako „Texas two-step“. V jejím rámci Johnson & Johnson prostřednictvím dceřiné společnosti založené pouze pro tento účel třikrát požádal o ochranu před věřiteli v rámci insolvenčního řízení s cílem dosáhnout hromadného vyrovnání. Všechny tři insolvenční návrhy však soudy zamítly.

Před těmito pokusy měla firma ve sporech týkajících se mastku nejednoznačné výsledky. Jedním z nejvýznamnějších rozsudků bylo přiznání odškodnění v řádu miliard dolarů 22 ženám, které tvrdily, že používání dětského zásypu jim způsobilo rakovinu vaječníků. V jiných případech však společnost u soudů uspěla nebo dosáhla snížení přiznaného odškodnění v odvolacím řízení.

Na rozdíl od dříve navrhovaných vyrovnání v rámci insolvenčního řízení se pondělní dohoda vztahuje pouze na stávající žaloby a nijak neřeší případné budoucí nároky. Podle právníka Seegera právě vyloučení budoucích žalob umožnilo vyčlenit více peněz pro současné stěžovatele a zároveň výrazně urychlit výplaty – všechny uznané nároky mají být vyplaceny do osmnácti měsíců, místo rozložení plateb na více než deset let.

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