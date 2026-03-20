Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán

Izraelská armáda zahájila v pátek ráno nové údery na „infrastrukturu“ íránských úřadů v hlavním městě Teheránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu.
„Izraelská armáda zahájila novou vlnu úderů zaměřených na infrastrukturu íránského teroristického režimu v Teheránu,“ uvedla armáda podle agentury AFP na telegramu. Novou vlnu úderů oznámila poté, co Írán vypálil salvu balistických raket na severní Izrael.
AFP s odvoláním na své novináře informovala, že nad Jeruzalémem bylo v noci na pátek slyšet několik explozí. Židovský stát předtím ohlásil další salvu íránských raket, ve městě se rozezněly varovné sirény.
Izraelská armáda ve čtvrtek hodinu a půl před půlnocí místního času ohlásila tři salvy íránských raket, po nichž o několik hodin později následovala další salva. Nejsou hlášeny žádné oběti, ale podle policie vznikly materiální škody na několika místech. Podle izraelských médií úlomek rakety zasáhl město Haifa a vzdělávací instituci na jeho předměstí.
Nové útoky se odehrály několik hodin po tiskové konferenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který prohlásil, že Írán je decimován a už nemá kapacitu na výrobu balistických raket.
Nynější válka na Blízkém východě začala 28. února útoky Spojených států a Izraele na Írán.