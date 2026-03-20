Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
Mladý důstojník francouzského námořnictva, jehož deník nazývá Arthur, si šel zaběhat 13. března v 10:35 na palubě 262metrové letadlové lodi nebo na jednom z doprovodných plavidel. Jeho výkon – 7,23 kilometru uběhnutých za bezmála 36 minut – zaznamenaly chytré hodinky, které údaje zveřejnily na internetu.
Arthur má totiž ve Stravě veřejný profil a kdokoli si jej může prohlédnout. Mladík tak prakticky v přímém přenosu odhalil přesnou polohu plavidla a jeho doprovodné flotily, které v tu chvíli byly severozápadně od Kypru a asi sto kilometrů od tureckého pobřeží.
Výlet do Kodaně
Díky Arthurovu účtu je také jasné, že dotyčný se 14. února nacházel u severofrancouzského Cherbourgu v Lamanšském průlivu nebo že si 26. a 27. února udělal výlet do dánské metropole Kodaně, zatímco letadlová loď kotvila ve švédském Malmö. Arthurův účet přitom není jediný – existuje nejméně jeden další veřejný profil, který prostřednictvím číchsi sportovních aktivit nabízí informace o poloze flotily.
„Zveřejnění této běžecké trasy ve Stravě není v souladu s platnými pokyny, na něž jsou námořníci pravidelně upozorňováni. Vzhledem k tomu, že vojákova digitální hygiena patří mezi předpoklady každého nasazení, ujišťujeme, že přijmeme odpovídající opatření,“ odpověděl na dotaz deníku generální štáb francouzských ozbrojených sil.
Le Monde prozrazení polohy lodi označuje v souvislosti s novým konfliktem na Blízkém východě za nebezpečnou nerozvážnost, tím spíše, že Írán v posledních týdnech zasáhl nejméně dvě francouzské základny v regionu a že v Iráku po zásahu dronem zemřel jeden francouzský voják a dalších šest bylo zraněno.
Incident je podobný případům z podzimu 2024 z takzvaného „StravaLeaks“, kdy tuto sportovní aplikaci používali bodyguardi francouzského a amerického prezidenta a ruského vládce. Díky tomu se dali identifikovat nejen agenti a jejich blízcí, ale také bylo možné sledovat a předvídat přesuny hlav těchto států.