Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.

Mladý důstojník francouzského námořnictva, jehož deník nazývá Arthur, si šel zaběhat 13. března v 10:35 na palubě 262metrové letadlové lodi nebo na jednom z doprovodných plavidel. Jeho výkon – 7,23 kilometru uběhnutých za bezmála 36 minut – zaznamenaly chytré hodinky, které údaje zveřejnily na internetu.

Arthur má totiž ve Stravě veřejný profil a kdokoli si jej může prohlédnout. Mladík tak prakticky v přímém přenosu odhalil přesnou polohu plavidla a jeho doprovodné flotily, které v tu chvíli byly severozápadně od Kypru a asi sto kilometrů od tureckého pobřeží.

Výlet do Kodaně

Díky Arthurovu účtu je také jasné, že dotyčný se 14. února nacházel u severofrancouzského Cherbourgu v Lamanšském průlivu nebo že si 26. a 27. února udělal výlet do dánské metropole Kodaně, zatímco letadlová loď kotvila ve švédském Malmö. Arthurův účet přitom není jediný – existuje nejméně jeden další veřejný profil, který prostřednictvím číchsi sportovních aktivit nabízí informace o poloze flotily.

„Zveřejnění této běžecké trasy ve Stravě není v souladu s platnými pokyny, na něž jsou námořníci pravidelně upozorňováni. Vzhledem k tomu, že vojákova digitální hygiena patří mezi předpoklady každého nasazení, ujišťujeme, že přijmeme odpovídající opatření,“ odpověděl na dotaz deníku generální štáb francouzských ozbrojených sil.

Le Monde prozrazení polohy lodi označuje v souvislosti s novým konfliktem na Blízkém východě za nebezpečnou nerozvážnost, tím spíše, že Írán v posledních týdnech zasáhl nejméně dvě francouzské základny v regionu a že v Iráku po zásahu dronem zemřel jeden francouzský voják a dalších šest bylo zraněno.

Incident je podobný případům z podzimu 2024 z takzvaného „StravaLeaks“, kdy tuto sportovní aplikaci používali bodyguardi francouzského a amerického prezidenta a ruského vládce. Díky tomu se dali identifikovat nejen agenti a jejich blízcí, ale také bylo možné sledovat a předvídat přesuny hlav těchto států.

Prezident podepsal státní rozpočet

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Proti chřipce by mohli začít očkovat i všichni odborní lékaři a sestry

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg.
Represe jsou všudypřítomné. Mezi Íránci vládne beznaděj

Každodenní bombardování a všudypřítomné represe. Tak popisují běžní Íránci svůj život v zemi, která je už třetí týden ve válce s Izraelem a Spojenými státy. Miliony lidí opustily své domovy, další se bojí dlouhodobých ekonomických následků války. Naději postupně ztrácejí i podporovatelé změny režimu. Nepřejí si, aby z jejich země zbyly jen trosky.
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily v pátek ráno nové údery na „infrastrukturu“ íránských úřadů v hlavním městě Teheránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. IDF zabila mluvčího íránských revolučních gard, který v reakci na izraelského premiéra odmítl tvrzení, že Írán již není schopen vyrábět balistické střely. Izrael v noci na pátek rovněž zaútočil na vojenské objekty na jihu Sýrie. Jde o první izraelský úder na tuto zemi za současné války proti Íránu.
Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie (EU) vyzvali k zastavení útoků na energetická zařízení v íránské válce, jejíž aktuální eskalace výrazně zvedá ceny ropy a plynu. Na summitu v Bruselu se zabývali i dopady konfliktu, zejména pokud jde o ceny energií. Lídři debatovali i o posilování konkurenceschopnosti EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání prohlásil, že Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek.
EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise

Předsedkyně Evropské komise po skončení čtvrtečního summitu Evropské unie (EU) zopakovala, že sedmadvacítka poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak. Předseda Evropské rady António Costa v návaznosti na to vzkázal maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že nikdo nemůže Radu vydírat.
Kosťantynivka je klíčová pro vývoj v rusko-ukrajinské válce, míní projekt DeepState

Ukrajinské ozbrojené síly se připravují na očekávanou jarní ofenzivu ruské armády. Podél 1300 kilometrů dlouhé fronty je zatím stále těžší odhadnout detailní pozice obránců i agresorů. Od samého začátku otevřené invaze Moskvy se o to snaží neoficiální projekt DeepState. Za tu dobu se skupina nadšenců proměnila v klíčový zdroj informací pro běžné lidi i mezinárodní média.
