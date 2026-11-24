Estonsko od 1. prosince přestane na půl roku pouštět lidi a vozidla přes všechny silniční hraniční body s Ruskem. Finsko má hranici uzavřenou už téměř tři roky. V Lotyšsku, Litvě a Polsku některé přechody fungují dál, jiné jen pro jistý druh dopravy. Pozemní hranice EU s Ruskem jsou kvůli rostoucímu tlaku Moskvy pod stále větším dohledem.
Estonská vláda 20. listopadu rozhodla, že od 1. prosince pozastaví provoz na všech silničních hraničních přechodech s Ruskem. Po šesti měsících opatření vyhodnotí a rozhodne, zda ho upraví nebo prodlouží.
Zavření se týká pěti bodů: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa a Saatse. V praxi se před rozhodnutím využívaly tři z nich – Narva-1, Koidula a Luhamaa, uvedla stanice Euronews.
Tallinn krok zdůvodňuje bezpečnostní situací a pokusem o žhářský útok na výrobce dronů Threod Systems. Estonské úřady připisují útok ruské vojenské rozvědce GRU. Moskva zapojení odmítla.
Uzávěra se týká silniční dopravy, nikoli nákladních vlaků. Ty mají přes Narvu pokračovat podle dosavadních pravidel a pod přísnými celními kontrolami, informovala Reuters.
Kreml krok označil za pokus postavit „novou železnou oponu“. Ruské ministerstvo zahraničí následně Estonsko varovalo, že toto jednání se pohybuje na hranici rozpoutání otevřené války s Ruskem. „Zdá se, že v Tallinnu vážně nepřemýšlejí o důsledcích takového kroku,“ uvedla ruská diplomacie v prohlášení zveřejněném na telegramu.
Dopady pocítí také obyvatelé pohraničí. Bývalá starostka Narvy Katri Raiková upozornila, že lidé přijdou o snadné návštěvy příbuzných v Rusku a že uzavření může dále zhoršit šance regionu přilákat investice.
Estonské úřady očekávají, že část cestujících zamíří přes Lotyšsko či Litvu. Po uzavření finských přechodů se počet překročení estonsko-ruské hranice finskými občany zvýšil z více než sedmi tisíc v roce 2023 na téměř 65 700 v roce 2024.
Finsko přechody uzavřelo, další státy částečně
Finsko má všech osm silničních přechodů s Ruskem uzavřených od 15. prosince 2023. Vláda letos v červnu rozhodla, že uzávěra zůstane v platnosti až do odvolání.
Výjimkou zůstává železniční přechod Vainikkala, kudy pokračuje přeshraniční nákladní doprava. Osobní vlaky mezi oběma zeměmi nejezdí. Jde o jedinou dosud využívanou pozemní dopravní trasu mezi Finskem a Ruskem.
Na silniční hranici Lotyšska s Ruskem zůstávají otevřené přechody Grebņeva a Terehova, oba nepřetržitě. Německá DW v srpnu popsala, jak celníci v Terehově kontrolují nákladní auta kvůli pokusům o obcházení protiruských sankcí.
Lotyšsko naopak uzavřelo přechody Vientuļi a Pededze. Stalo se tak 16. října 2023 poté, co Rusko oznámilo změnu pravidel pro vstup ukrajinských občanů. Riga krok zdůvodnila obavami o národní bezpečnost a veřejný pořádek.
Od 1. listopadu 2026 do konce října 2027 Lotyšsko zakázalo nepravidelné mezinárodní autobusové přepravy přes Grebņevu a Terehovu. Běžný silniční provoz tím nezastavilo.
Omezení na železnicích
Omezení se dotkla také železnice. Rusko od 1. července pozastavilo provoz přes Pytalovo, což na lotyšské straně odpovídá přechodu Kārsava. Přes železniční bod Zilupe však podle lotyšského ministerstva nákladní doprava pokračuje i nadále.
Na polsko-ruské hranici s Kaliningradskou oblastí jsou v provozu dva silniční přechody –Grzechotki a Bezledy. Polská pohraniční správa uvádí dočasně pozastavený provoz v Gronowu a Gołdapi.
Železniční seznam Polska uvádí přechody Braniewo–Mamonovo, Głomno–Bagrationowsk a Skandawa–Železnodorožnyj. Zatímco Braniewo je formálně určeno pro osobní i nákladní vlaky, zbývající dva body jsou vedeny pro nákladní dopravu.
Głomno je ale důležitou výjimkou mezi administrativními údaji a skutečností. Podle dopravního plánu Varmijsko-mazurského vojvodství je trať Bartoszyce–Głomno uzavřená už od roku 2001. Důvodem je nefunkční přechod a špatný stav kolejí.
V Litvě zůstává hlavním silničním bodem Kybartai. Přechod Panemunė je kvůli probíhající rekonstrukci omezen pouze pro pěší. Litevská veřejnoprávní stanice LRT v říjnu 2025 uvedla, že jím denně procházelo zhruba 150 lidí, především za prací a za rodinou.
Další litevské přechody mají omezený nebo přerušený provoz. Železniční Kybartai–Nesterov neumožňuje cestujícím nastupovat ani vystupovat. Nida–Morskoje, Ramoniškiai–Pograničnyj a několik říčních přechodů jsou vedeny jako dočasně uzavřené.