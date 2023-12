Uzavřené hranice Finska s Ruskem komplikují situaci v Estonsku. Tamní přechody zažívají velký provoz

Přes estonské přechody s Ruskem teď proudí zhruba pět tisíc lidí denně. Jeden z přechodů se nachází i v estonském městě Narva, odkud je to jen několik minut pěšky do Ruska. Provoz zde začíná už v neděli časně ráno. Hranici tvoří řeka a lidé jdou po odbavení většinou pěšky přes most. Na druhém břehu je historické město Ivangorod.

Na přechodech se setkávají různé osudy a i názory. „Chci, aby ta válka co nejdříve skončila, Rusové zabíjejí Rusy,“ uvedl jeden z estonských občanů.



„Aby bylo jasno, já jsem za (Vladimira) Putina, protože je to člověk, který se stará o svoji zemi,“ uvedl ruský občan. Naopak paní Julia kvůli Putinovi z Ruska nadobro odjíždí. Říká, že z politických důvodů tam už nesežene práci.



„Myslím, že je to pro Rusko ta největší katastrofa. Nikdo nemůže uvěřit, že jsme se tak rychle vrátili do režimu, v němž jsme kdysi žili,“ uvádí paní Julia.