Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže

Tallinn od 1. prosince uzavře všechny hraniční přechody s Ruskem, oznámil na síti X estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. Důvodem jsou podle něj jasné důkazy, že ruská vojenská rozvědka GRU nařídila sabotážní útok proti estonské zbrojařské společnosti.
Estonské úřady během noci na neděli zadržely osm lidí kvůli podezření z pokusu o žhářský útok na výrobce dronů Threod Systems, píše agentura Reuters. Podle estonských úřadů útok nařídila ruská vojenská rozvědka GRU.
„Rusko musí pochopit, že nepřátelské kroky vůči Estonsku mají své důsledky,“ uvedl Tsahkna na síti X. Ministr neupřesnil, jak dlouho uzavření hranic potrvá ani zda byl stanoven termín jejich opětovného otevření. Dodal, že o rozhodnutí Tallinnu informoval své protějšky ve Finsku, Lotyšsku a Litvě.
Pobaltská země, která je členem NATO a Evropské unie a patří mezi výrazné podporovatele Ukrajiny, má podle tamní veřejnoprávní stanice ERR v současnosti otevřené tři hraniční přechody s Ruskem – Narva, Luhamaa a Koidula. Přechody slouží pěším a nákladní dopravě.
Moskva se k estonským obviněním ani k rozhodnutí uzavřít hraniční přechody bezprostředně nevyjádřila. Rusko obvinění evropských úřadů ze zapojení do sabotážních operací dlouhodobě odmítá.