Litva ponechá zavřenou hranici s Běloruskem do konce listopadu


29. 10. 2025Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: Reuters

Hraniční přechody mezi Litvou a Běloruskem zůstanou pro většinu cestujících uzavřeny až do konce listopadu v reakci na nedávné narušení vzdušného prostoru pašeráckými balony, oznámila ve středu vláda pobaltské země.

Litevská premiérka Inga Ruginienéová v pondělí uvedla, že balony pašeráků cigaret, které tento měsíc pětkrát způsobily uzavření letišť, jsou formou hybridního útoku a že její země je začne sestřelovat. Ve středu vláda oznámila, že země se rozhodla ponechat uzavřené oba své kontrolní body na běloruské hranici.

„Nevylučujeme prodloužení tohoto opatření na tak dlouho, jak bude nutné,“ řekla novinářům premiérka. „Pokud budeme i nadále svědky útoků namířených proti Litvě, budeme v tomto přísném opatření pokračovat,“ dodala.

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska
Litevská premiéra Inga Ruginienéová

Běloruský celní úřad odsoudil toto opatření jako „bezohlednou a nepřátelskou politiku“, která poškodí podnikání v regionu. Policie zatkla několik podezřelých pašeráků, kteří přijeli vyzvednout balíčky z míst, kde balony přistály, a byly jim uloženy pokuty ve výši až několika tisíc eur.

„Chápeme, že to bude pro naše občany a podniky nepříjemné, a je nám to líto, ale bezpečnost bereme velmi vážně,“ řekla premiérka na zasedání vlády.

Podle Lukašenka jde o „šílený podvod“

Výjimky se vztahují na diplomaty, občany zemí Evropské unie a NATO a Ukrajiny opouštějící Bělorusko, tranzit do západní exklávy Kaliningrad v Rusku a cizince s litevskými humanitárními vízy, uvedla vláda.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v úterý prohlásil, že uzavření hranic Litvou je „šílený podvod“, a obvinil Západ z vedení hybridní války proti Bělorusku a Rusku, která ohlašuje novou éru rozdělení ostnatým drátem.

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská na síti X napsala, že Lukašenko a jeho režim pokračuje v hybridní válce proti EU. „Podporujeme rozhodnou reakci Litvy a zároveň vyzýváme k udržení otevřených hranic pro poctivé Bělorusy,“ dodala Cichanouská s tím, že „pouze svobodné a demokratické Bělorusko může ukončit tyto hrozby pro Evropu“.

Výběr redakce

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

08:31Aktualizovánopřed 14 mminutami
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

před 20 mminutami
Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

před 34 mminutami
Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

před 1 hhodinou
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

11:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Litva ponechá zavřenou hranici s Běloruskem do konce listopadu

Hraniční přechody mezi Litvou a Běloruskem zůstanou pro většinu cestujících uzavřeny až do konce listopadu v reakci na nedávné narušení vzdušného prostoru pašeráckými balony, oznámila ve středu vláda pobaltské země.
13:31Aktualizovánopřed 10 mminutami

Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Trump řekl, že USA se zemí uzavřely obchodní dohodu, nicméně podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament. Šéf Bílého domu také dostal zlaté dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově, napsala agentura Reuters. Korea je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii.
před 34 mminutami

Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že jeho region bude muset snížit státní výdaje. Úvěry jsou pak příliš drahé na to, aby pokryly schodek rozpočtu. Sljusar ujistil, že se situace i navzdory škrtům nedotkne sociální sféry, poznamenal však, že za současných okolností bude muset oblast fungovat v extrémně napjatém rozpočtovém režimu.
před 1 hhodinou

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.
07:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se již evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku. Podle tamních úřadů zůstal jihozápad ostrova pod vodou. Na pět set tisíc lidí se ocitlo bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.
04:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Rozhovory mezi Pákistánem a Afghánistánem o trvalém příměří selhaly. Podle agentury AFP to oznámil Islámábád, který zároveň pohrozil Talibanu zničením, pokud to bude nutné. Vzájemné střety si už vyžádaly desítky mrtvých.
před 3 hhodinami

„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

Ukrajinci žijící na Ruskem okupovaných územích si museli do 10. září podle dekretu šéfa Kremlu Vladimira Putina opatřit ruský pas – v opačném případě jsou nuceni území opustit. Bez příslušného dokumentu si lidé nemohou najít zaměstnání, dostávat sociální dávky či lékařskou péči, popsal ruskojazyčný server BBC. „Pasportizace“ pod taktovkou Moskvy probíhá na ukrajinských okupovaných územích už od anexe Krymu a podle analytičky Kaloriny Hirdové má posílit propagandu Moskvy.
před 3 hhodinami

Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

Mali uzavřelo všechny školy a univerzity kvůli nedostatku pohonných hmot. Africká země čelí od počátku září blokádě dovozu paliv zavedenou tamními džihádisty. Americká i česká diplomacie vybízí své občany, aby Mali opustili. Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje po odchodu západních vojáků.
před 3 hhodinami
Načítání...