Litva ponechá zavřenou hranici s Běloruskem do konce listopadu

Hraniční přechody mezi Litvou a Běloruskem zůstanou pro většinu cestujících uzavřeny až do konce listopadu v reakci na nedávné narušení vzdušného prostoru pašeráckými balony, oznámila ve středu vláda pobaltské země.
Litevská premiérka Inga Ruginienéová v pondělí uvedla, že balony pašeráků cigaret, které tento měsíc pětkrát způsobily uzavření letišť, jsou formou hybridního útoku a že její země je začne sestřelovat. Ve středu vláda oznámila, že země se rozhodla ponechat uzavřené oba své kontrolní body na běloruské hranici.
„Nevylučujeme prodloužení tohoto opatření na tak dlouho, jak bude nutné,“ řekla novinářům premiérka. „Pokud budeme i nadále svědky útoků namířených proti Litvě, budeme v tomto přísném opatření pokračovat,“ dodala.
Běloruský celní úřad odsoudil toto opatření jako „bezohlednou a nepřátelskou politiku“, která poškodí podnikání v regionu. Policie zatkla několik podezřelých pašeráků, kteří přijeli vyzvednout balíčky z míst, kde balony přistály, a byly jim uloženy pokuty ve výši až několika tisíc eur.
„Chápeme, že to bude pro naše občany a podniky nepříjemné, a je nám to líto, ale bezpečnost bereme velmi vážně,“ řekla premiérka na zasedání vlády.
Podle Lukašenka jde o „šílený podvod“
Výjimky se vztahují na diplomaty, občany zemí Evropské unie a NATO a Ukrajiny opouštějící Bělorusko, tranzit do západní exklávy Kaliningrad v Rusku a cizince s litevskými humanitárními vízy, uvedla vláda.
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v úterý prohlásil, že uzavření hranic Litvou je „šílený podvod“, a obvinil Západ z vedení hybridní války proti Bělorusku a Rusku, která ohlašuje novou éru rozdělení ostnatým drátem.
Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská na síti X napsala, že Lukašenko a jeho režim pokračuje v hybridní válce proti EU. „Podporujeme rozhodnou reakci Litvy a zároveň vyzýváme k udržení otevřených hranic pro poctivé Bělorusy,“ dodala Cichanouská s tím, že „pouze svobodné a demokratické Bělorusko může ukončit tyto hrozby pro Evropu“.