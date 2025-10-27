Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které na její území pronikají z Běloruska a opakovaně tam narušily leteckou dopravu. Podle agentury Reuters to oznámila premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech.
„Dnes (v pondělí, pozn. red.) jsme se rozhodli přijmout nejpřísnější opatření, jiná cesta neexistuje,“ prohlásila Ruginienéová. Incidenty označila za hybridní útoky. Oznámila také uzavření hraničních přechodů s Běloruskem s výjimkou pro diplomaty a občany Evropské unie (EU), kteří se budou z Běloruska vracet.
Ministerská předsedkyně nevyloučila možnost požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Podle serveru Delfi také připojila, že Litva bude usilovat o další sankce proti Bělorusku.
Uzavřené letiště
Podle Vilniusu balony přes hranice posílají pašeráci cigaret, ale pobaltská země zároveň viní běloruského autoritářského vládce Alexandra Lukašenka, jenž je blízkým spojencem ruského vůdce Vladimira Putina, z toho, že tyto praktiky nezastavil, poznamenal Reuters.
Litva minulý týden uzavřela kvůli balonům letiště ve Vilniusu, které leží přibližně dvacet kilometrů od hranic s Běloruskem, čtyřikrát – v úterý a poté v pátek, v sobotu i v neděli. Podle Reuters v reakci na tyto incidenty dočasně uzavřela hraniční přechody s Běloruskem.
Litevská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice LRT v pondělí uvedla, že uzavírky letiště ve Vilniusu a páteční i v Kaunasu narušily 140 letů, což se dotklo více než dvaceti tisíc cestujících. Letecké spoje byly zrušeny, zpožděny nebo odkloněny na jiná letiště, podotkla LRT.
Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do zemí EU. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím přes 540.