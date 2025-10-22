Letiště ve Vilniusu přerušilo provoz kvůli desítkám malých pašeráckých balonů


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Letiště v litevském Vilniusu v úterý pozdě večer přerušilo provoz poté, co se v jeho vzdušném prostoru vyskytly desítky malých balonů pašeráků. S odvoláním na národní krizové centrum o tom informovala agentura Reuters. Letiště se kvůli stejnému incidentu uzavřelo i před dvěma týdny.

„Provoz byl narušen kvůli meteorologickým balonům používaným k pašování cigaret z Běloruska,“ uvedlo krizové centrum ve svém prohlášení. Cestující byli požádáni, aby se řídili oficiálními informacemi letiště, dodalo.

Dosud bylo přesměrováno osm přilétajících spojů, mimo jiné do litevského Kaunasu nebo do Varšavy, oznámil provozovatel letiště.

Malé balony používají pašeráci k pašování cigaret do EU

Vilniuské letiště se na bezmála osm hodin uzavřelo také 5. října, kdy do litevského vzdušného prostoru vletělo 25 malých horkovzdušných balonů s pašovanými cigaretami ze sousedního Běloruska. Tehdy se incident dotkl třiceti letů a přibližně šesti tisíc cestujících, zajištěno při tom bylo osmnáct tisíc balíčků cigaret.

Eliminovat drony bude moci nově i ostraha kritické infrastruktury
Ilustrační snímek dronů

Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci stále častěji používají k pašování cigaret do Evropské unie. Zatímco loni úřady zachytily 966 balonků, letos jich zatím bylo asi 540.

V posledních týdnech omezily provoz na několika evropských letištích také drony. Na začátku října to bylo v Mnichově a předtím v Dánsku, Norsku či Belgii. Do Polska v polovině září pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů, kvůli jejichž likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců. Narušení svého vzdušného prostoru hlásily také Estonsko či Rumunsko. Někteří evropští představitelé tyto incidenty označují za testování reakce NATO ze strany Moskvy.

Německá policie potvrdila další výskyt dronů nad letištěm v Mnichově
Policejní hlídka na mnichovském letišti

Výběr redakce

Summit Trumpa a Putina v brzké době asi nebude, Trump nechce zbytečnou schůzku

Summit Trumpa a Putina v brzké době asi nebude, Trump nechce zbytečnou schůzku

včeraAktualizovánopřed 19 mminutami
Hamás předal dvě rakve, ve kterých jsou podle něj těla rukojmí

Hamás předal dvě rakve, ve kterých jsou podle něj těla rukojmí

před 2 hhodinami
Muž, který ofotil Turkovy příspěvky, je ochotný dosvědčit jejich autenticitu policii

Muž, který ofotil Turkovy příspěvky, je ochotný dosvědčit jejich autenticitu policii

před 2 hhodinami
Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Evropa podle Bloombergu chystá plán na příměří na Ukrajině

Evropa podle Bloombergu chystá plán na příměří na Ukrajině

před 3 hhodinami
Policie řeší možné zneužívání dětí vedoucími na táboře v Beskydech

Policie řeší možné zneužívání dětí vedoucími na táboře v Beskydech

před 4 hhodinami
Zájem o očkování proti žloutence typu A roste. Někde je ale vakcín nedostatek

Zájem o očkování proti žloutence typu A roste. Někde je ale vakcín nedostatek

před 4 hhodinami
Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Summit Trumpa a Putina v brzké době asi nebude, Trump nechce zbytečnou schůzku

Setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem se v bezprostřední době neplánuje, uvedl dle agentury Reuters nejmenovaný vysoký představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem po telefonátu s Putinem prohlásil, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů. V úterý večer pak Trump řekl, že nechce, aby schůzka byla ztrátou času.
včeraAktualizovánopřed 19 mminutami

Ukrajina zasáhla raketami chemický závod v ruské Brjanské oblasti, tvrdí armáda

Ukrajinské síly v úterý při rozsáhlém vzdušném úderu zasáhly významný chemický závod v Brjanské oblasti, která leží na západě Ruska při hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ukrajinské armády.
před 31 mminutami

Letiště ve Vilniusu přerušilo provoz kvůli desítkám malých pašeráckých balonů

Letiště v litevském Vilniusu v úterý pozdě večer přerušilo provoz poté, co se v jeho vzdušném prostoru vyskytly desítky malých balonů pašeráků. S odvoláním na národní krizové centrum o tom informovala agentura Reuters. Letiště se kvůli stejnému incidentu uzavřelo i před dvěma týdny.
před 53 mminutami

Hamás předal dvě rakve, ve kterých jsou podle něj těla rukojmí

Hamás v úterý pozdě večer předal zástupcům Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) v Pásmu Gazy dvě rakve, ve kterých jsou podle hnutí těla izraelských rukojmí. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua posléze podle agentury Reuters uvedl, že ICRC rakve již předal izraelské armádě. Ozbrojené křídlo Hamásu v dřívějším prohlášení uvedlo, že předávaná těla byla exhumována v úterý. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.
před 2 hhodinami

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování nedělní krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených šperků však považují za nepravděpodobné, píše agentura Reuters. Návštěvníci se do muzea stále nedostanou. Na rozdíl od předchozích dnů však v úterý není uzavřené mimořádně, nýbrž pouze z důvodu pravidelné údržby.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropa podle Bloombergu chystá plán na příměří na Ukrajině

Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na stávající bojové linii, informovala v úterý s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg s tím, že na plnění plánu by měl dohlížet mírový výbor pod předsednictvím amerického prezidenta Donalda Trumpa.
před 3 hhodinami

Kolumbijský soud zrušil rozsudek nad exprezidentem Uribem

Kolumbijský odvolací soud zrušil rozsudek nad bývalým prezidentem země Álvarem Uribem za podvod a braní úplatků v případu údajného ovlivňování svědků, uvedla agentura Reuters. Exprezident byl v této kauze letos v srpnu odsouzen ke dvanácti letům domácího vězení. Podle odvolacího soudu měl původní verdikt nedostatky a postrádal komplexní zhodnocení případu. O novém trestu pro Uribeho, který stál v čele země v letech 2002 až 2010, ještě není rozhodnuto. Bývalá hlava státu obvinění odmítá.
před 3 hhodinami

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Později v Lucemburku novinářům řekl, že návrhy zajistí stabilní a předvídatelnou cenu povolenky.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...