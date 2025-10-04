Obě ranveje letiště v Mnichově byly v pátek pozdě večer uzavřeny, napsala agentura Reuters s odvoláním na letištní policii. Ta důvod neuvedla, nicméně kapitán jednoho z letadel, jehož odlet byl zrušen, pasažérům řekl, že v blízkosti byly spatřeny drony. Kvůli nim už jednou v posledních 24 hodinách tento vzdušný přístav přerušil provoz.
Letiště v Mnichově znovu přerušilo provoz
Kapitán letadla, které mělo směřovat do Londýna, cestujícím také řekl, že ve vzduchu jsou policejní helikoptéry a že není jisté, jestli se let ještě v dohledné době uskuteční.
„Zatím nejsou známé žádné informace, což platí i ke včerejšku – o tom, o jaký stroj by se mělo jednat, případně kdo ho řídí,“ popsala zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá.
Druhý incident ve dvou dnech
Čtvrteční pozastavení provozu na mnichovském letišti byl pozastaven asi na sedm hodin, dotklo se to 32 spojů – ať už odletů či příletů. Omezení ovlivnilo zhruba tři tisíce cestujících.
Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer. Zrušeno kvůli tomu bylo sedmnáct odletů, patnáct letadel muselo přistát na jiných letištích. Ráno byl provoz letiště obnoven.
Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů.
Podobné incidenty s drony v posledních dnech opakovaně hlásilo Dánsko.