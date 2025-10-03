Ruské vojenské lodě v úžině u dánského pobřeží opakovaně pluly nebezpečně blízko dánských armádních plavidel a mířily na ně svými zbraněmi. Podle agentury Reuters to v pátek řekl šéf dánské rozvědky Thomas Ahrenkiel. Dodal, že existuje značné riziko sabotáže. Ministr obrany Troels Lund Poulsen uvedl, že bezprostřední ruský útok Dánsku nehrozí.
Ruské lodě ohrožovaly dánská plavidla, říká šéf tamní rozvědky
Ruské lodě podle šéfa rozvědky ve více případech mířily zbraněmi na dánské vojenské vrtulníky či plavidla pohybující se v úžině mezi Baltským a Severním mořem. Dánské ozbrojené síly čelí velkému riziku možné sabotáže, řekl Ahrenkiel.
Podle něj Rusko v současné době vede hybridní válku proti severské zemi i proti Západu. „Rusko používá vojenské prostředky, a to i agresivním způsobem, aby na nás vyvinulo tlak, aniž by překročilo hranici ozbrojeného konfliktu,“ uvedl Ahrenkiel podle agentury Reuters.
Dánsko se v posledních dnech potýkalo s pohybem dronů v areálech letišť v Kodani a dalších městech, která kvůli nim musela přerušovat provoz. Premiérka Mette Frederiksenová incidenty označila za dosud největší útok na dánskou infrastrukturu a dala je do souvislosti s narušením vzdušného prostoru Polska či Estonska ruskými drony a stíhačkami. Dánské úřady ale zatím nemají jistotu, kdo za útoky stál, řekl v pátek Ahrenkiel.
Francie v této souvislosti vyšetřuje čínského kapitána lodi patřící do takzvané ruské stínové flotily, kterou zadržela ve středu u pobřeží Bretaně.
Tanker se ve dnech dronových přeletů pohyboval blízko dánských břehů a úřady prověřují, zda bezpilotní letouny nemohly vzlétat z jeho paluby.