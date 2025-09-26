V noci ze čtvrtka na pátek byl znovu uzavřen vzdušný prostor nad dánským letištěm Aalborg. Druhou noc po sobě došlo k podezření na aktivitu dronů v jeho okolí, uvedla tamní policie. Znovu byl provoz obnoven zhruba po hodině.
Vzdušný prostor nad letištěm v dánském Aalborgu údajně znovu narušily drony
„Vzdušný prostor nad letištěm Aalborg byl znovu otevřen v pátek v 00:35 poté, co byl uzavřen kvůli podezření na aktivitu dronů,“ uvedla policie v příspěvku na sociální síti X.
Vzdušný prostor nad letištěm Aalborg byl uzavřen téměř o hodinu dříve ve čtvrtek ve 23:40 místního času poté, byl v oblasti pozorován „podezřelý dron“, uvedla dánská policie pro tiskovou agenturu Ritzau.
Drony létaly nad letištěm i ve čtvrtek
Letiště Aalborg, které je využívané pro komerční a vojenské lety, bylo v noci na čtvrtek uzavřeno na přibližně tři hodiny. Důvodem byl výskyt dron v jeho vzdušném prostoru. Incident navazuje na několik dní starou událost, kdy bylo ze stejného důvodu uzavřeno letiště v hlavním městě Dánska – Kodani.
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen ve čtvrtek označil výskyt dronů za hybridními útoky, které prý kombinují „vojenskou a tajnou taktiku“. Cílem pohybu dronů bylo dle něj šířit strach. Lotyšská ministryně zahraničních věcí Baiba Brazeová spojencům v NATO oznámila, že podle Dánska byli za vpády dronů byli zodpovědní „blíže neurčení státní aktéři“.
Podle vyšetřovatelů stále není jasné, kdo za incidenty stojí. Kodaň se prozatím nerozhodla, zda uplatní článek 4 NATO, který umožňuje členům požádat o konzultace v případě jakýchkoli bezpečnostních obav.