Německá kontrarozvědka hlásí oproti loňsku dvojnásobek případů ruské špionáže

„Hovoříme tu o silném nárůstu počtu případů v oblasti špionáže a hybridních opatření. Postup je masivnější a agresivnější,“ sdělila Rosenbergová agentuře DPA. Kromě starých známých metod z dob studené války podle ní Rusové vymýšlí neustále nové nástroje, jak v Německu sbírat informace a škodit.

Navzdory omezeným vztahům i dopravnímu spojení se ruští agenti podle ředitelky MAD do Německa nadále dostávají, a to přes třetí země. V Německu se pak snaží verbovat spolupracovníky. „Nebezpečím je, že cíleně oslovují osoby s ruskými kořeny, německé repatrianty z východu nebo jiné lidi se vztahem k Rusku,“ dodala. Lidi se vztahem k Rusku varovala před návštěvami této země, v níž by se podle ní mohli stát cílem tajných služeb a mohli by být i nedobrovolně donuceni ke spolupráci s nimi.