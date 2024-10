Rusko nalije do válečné mašinérie nejvíc peněz od dob Sovětského svazu

před 27 m minutami | Zdroj: Financial Times , ČTK , The Moscow Times , CNN , BBC , Guardian , Kyiv Independent , Wilson Center , Meduza

Ruská ekonomika se definitivně mění na válečnou. Moskva plánuje meziročně zvýšit vojenské výdaje o celou čtvrtinu, vyplývá z návrhu rozpočtu na rok 2025. Čtyřicet procent vládních prostředků tak půjde na armádu, nákup zbraní a další oblasti spojené s válkou na Ukrajině. Jedná se o nejvyšší částku od rozpadu Sovětského svazu. Stane se tak na úkor zdravotnictví či sociálních služeb, které přitom Kreml označuje za prioritu. Podle expertů čeká zemi zvyšování daní, zdražování a potíže spojené už teď s nedostatkem pracovních sil nejen ve zbrojovkách. Ruské hospodářství ale nejspíš pár let masivní válečné výdaje ustojí a Západ se na to musí připravit.

Ostatní klíčové sektory jako zdravotnictví, školství či sociální politika dostanou peněz jen o něco více než dosud, nebo dokonce výdaje na tyto oblasti klesnou, a to i navzdory rétorice Moskvy, která tvrdí, že považuje sociální oblast za svou nejvyšší prioritu, všímá si FT. Výdaje na sociální politiku by měly podle Guardianu klesnout meziročně o šestnáct procent.

Příjmy z komodit navíc i podle samotné Moskvy klesnou. Ministr financí Anton Siluanov k návrhu rozpočtu sdělil, že podíl ropy a plynu na celkových příjmech bude 27 procent. „Je to méně než v předchozích letech a to je dobře – zbavujeme naše rozpočtové příjmy závislosti na ropě a plynu,“ řekl Siluanov státní televizi.

Kreml kvůli své pokračující vojenské agresi na Ukrajině potřebuje stále nové zbraně, údaje o jejich výrobě ale tají. Růst lze sledovat jen podle občasných prohlášení státních představitelů, podotýká BBC.

Letos v dubnu premiér Michail Mišustin prohlásil, že se loni výroba aut a obrněných vozidel ztrojnásobila, produkce úderných zbraní a munice vzrostla sedminásobně a výroba spojovací techniky a prostředků radioelektronického boje devítinásobně.

Viceprezidentka obchodní a průmyslové komory Jelena Dybovová pak na konci srpna v televizi NTV prohlásila, že je nezbytné přilákat kurýry a taxikáře k práci ve zbrojovkách, protože chybějí lidé a v ohrožení je plnění státních zakázek.

Na největších ruských portálech zaměřených na hledání práce bylo od 15. srpna do 15. září zveřejněno více než 90 tisíc pracovních nabídek podniků z obranné sféry, spočítala ruská redakce BBC. Nabízené výdělky u nejvíce nedostatkových profesí dosahovaly trojnásobku i čtyřnásobku průměrných platů v daném regionu. Největší poptávka je po inženýrech, soustružnících a operátorech CNC strojů.

Podle BBC je nedostatek pracovníků způsoben tím, že na trh přišly málo početné ročníky z devadesátých let minulého století, část dosavadních pracovníků odešla do války a část utekla do ciziny v obavě z mobilizace do bojů. Snížil se i příliv migrantů.