Ruští vojenští blogeři, včetně skupiny vojenských analytiků spojených s významným telegramovým kanálem Rybar, tvrdí, že invazní jednotky postupují směrem do centra města.

„Situace je nestabilní, boje probíhají doslova u každého vstupu (do města),“ přiznala mluvčí luhanského uskupení vojsk Anastasija Bobovniková. „Rusové dosáhli východního okraje města,“ dodala.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vzhledem k územním ztrátám nařídil nejvyšším armádním činitelům, aby udělali „vše, co je možné“, a minimalizovali tak postup útočníků. Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj v úterý konstatoval, že o situaci na frontě a dodávkách dalších zbraní telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Charlesem Brownem.

Ukrajinci by neměli být omezeni ve využití zbraní, míní šéf Vojenského výboru NATO

Strategický význam Torecku

Toreck je frontovým městem již deset let, nachází se v blízkosti ukrajinských území, kterých se v roce 2014 zmocnili Ruskem kontrolovaní a vyzbrojovaní „separatisté“. Od té doby se stal opěrným bodem ukrajinského opevnění. Pro Moskvu by dobytí města, které se do roku 2016 jmenovalo Dzeržynsk, znamenalo podle Reuters přiblížení k cíli vládce Kremlu Vladimira Putina plně ovládnout Donbas.

Podle ukrajinských vojenských analytiků by pád Torecku, který je umístěný na kopci, umožnil Moskvě zablokovat klíčové logistické trasy spojující operační týl ukrajinských jednotek v oblasti s frontovými liniemi, včetně hlavní silnice z Pokrovsku do Kosťantynivky.