Kurská operace změnila pravidla hry, Rusy v Donbasu ale nezastavila

Měsíc od nečekaného vpádu ukrajinských jednotek do ruské Kurské oblasti je situace v regionu nejasná. Podle Kyjeva zůstávají v jeho rukou desítky obcí, Moskva naopak mluví o úspěšné protiofenzivě. Kurská operace podle expertů odhalila slabiny v ruské obraně a může přinést Ukrajině ovoce při budoucích jednáních o míru. Kyjev tvrdí, že vpád odlákal desetitisíce ruských vojáků z fronty a podařilo se tak zastavit jejich postup u Pokrovsku. Podle analytiků ale tlak ze strany agresorů v Doněcké oblasti nepolevuje, v posledních dnech hlavně u Vuhledaru.

Ukrajinská armáda obsadila v dalších týdnech podle Syrského asi 1300 kilometrů čtverečních ruského území, což je dvaapůlkrát více, než činí rozloha Prahy. Podobná tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Pod kontrolou má prý Kyjev asi stovku ruských obcí včetně menšího města Sudža, což je poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Ukrajinské jednotky podle prezidenta Volodymyra Zelenského v městečku zřídily vojenský úřad.

Kurská oblast vyhlásila výjimečný stav a do regionu okamžitě zamířily ruské zálohy. Příhraniční Kurská, Bělgorodská a Brjanská oblast v dalších dnech zavedly režim „protiteroristické operace“. Evakuováno bylo dosud podle ministerstva pro mimořádné situace a úřadu kurského gubernátora na 144 tisíc lidí. Putin přislíbil v přepočtu asi 2670 korun každému, kdo musel opustit svůj domov.

Šéf ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj nechtěl opakovat chyby z loňského léta, kdy obránci spustili dopředu ohlášenou a následně neúspěšnou protiofenzivu. V červenci proto uspořádal tajnou schůzku s dalšími armádními špičkami, kde odhalil smělý plán na oživení ochabujícího válečného úsilí země – vpádem na ruské území změnit vývoj konfliktu. To se navíc stalo poprvé od druhé světové války, napsal nedávno deník The Wall Street Journal s tím, že Syrskyj svou vizí šokoval i důstojníky.

Podle ruské státní agentury TASS si vpád do Kurské oblasti dosud vyžádal na tři desítky mrtvých civilistů a přes 140 zraněných, v bojích bylo zabito nebo zraněno 6600 ukrajinských vojáků, informace ale nelze nezávisle ověřit. Kyjev se ke ztrátám nevyjádřil, pouze oznámil, že ukrajinské jednotky zajaly asi šest set ruských vojáků, a to i z řad branců, které Putin slíbil nenasadit do bojů.

Rusko v srpnu obvinilo Ukrajinu z pokusu o dronový útok na Kurskou jadernou elektrárnu a tvrdí, že její vojáci na zařízení opakovaně útočí. Kyjev se k této záležitosti nevyjádřil. Na konci srpna elektrárnu navštívil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi, podle něhož funguje v téměř normálních podmínkách, ale i tak dle něj hrozí riziko jaderného incidentu. Elektrárna se podle agentury Reuters nachází asi čtyřicet kilometrů od míst bojů.