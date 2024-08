V Kurské oblasti „zmizel“ ruský pontonový most

20. 8. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: RFE/RL , Forbes , New Voice of Ukraine/Novoje vremja , ČT24 , ČTK

V Kurské oblasti „zmizel“ jeden ze dvou pontonových mostů přes řeku Sejm, které Rusové postavili poté, co tam Ukrajinci začali ničit pevné mosty. Píše to na svém webu stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL). Ukrajinci v neděli podle ruských zdrojů zasáhli poslední ze tří pevných mostů, které přes řeku vedly. Rusové tak musejí spoléhat na pontonové mosty, aby nezůstali v místě odříznuti. Okupanti tvrdí, že dobyli obec Ňju-Jork v ukrajinské Doněcké oblasti.

O „zmizení“ jednoho ze dvou ruských pontonových mostů píše RFE/RL s tím, že to podle ní dokazují satelitní snímky. Podle stanice jde zřejmě o následek výbuchu, protože v místě byl vidět dým.

Ukrajinci koncem minulého týdne zničili mosty u obcí Gluškovo a Zvannoje. Potvrdila to jak ukrajinská armáda, tak ruské zdroje. Zasažen byl i třetí a poslední most přes Sejm u obce Karyž. K tomuto případu se Ukrajina zatím nevyjádřila, ale o zničení mostů psali ruští váleční blogeři a ruský vyšetřovací výbor uvedl, že byl most poškozen.

„Zmizelý“ pontonový most se podle RFE/RL nacházel mezi obcemi Gluškovo a Zvannoje, poblíž místa, kde stál jeden ze zničených pevných mostů. Druhý ruský pontonový most, který je podle stanice na satelitních snímcích stále viditelný, zřídili Rusové východně od Gluškova.