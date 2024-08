„Musím myslet na vnučku.“ Z Pokrovsku prchají stovky lidí denně

Na klidnější frontě u Kramatorsku nedaleko bojové linie rozdává dvojice Nizozemců smažené hranolky. Denně připraví až dva tisíce porcí. „Byla tu paní, která se ptala: Musím platit? Řekl jsem jí, že je to zadarmo, a ona se na mě krásně usmála. To je pro mě největší odměna,“ říká nizozemský kuchař Coen van Oosten.

Přesun rodin s dětmi prioritou

Svůj dům v obci Ševčenko teď opouští i Ukrajinka Nina. Evakuovat se nechtěla, po dlouhém přemlouvání ale nakonec souhlasila s tím, že se přesune do Dnipra. „Já už bych to tady klidně dožila. Ale je to tu nebezpečné a musím myslet na vnučku a její budoucnost,“ konstatovala žena.

Manžel a na vozík upoutaný syn Ruslan prozatím v dostřelu raket zůstávají. „Ještě musím vyřešit nějaké problémy a pak snad taky odjedu,“ uvedl Ruslan.

V rizikové oblasti stále setrvává přes padesát tisíc lidí. Podle velitele vojenské správy mají na cestu do bezpečí dva týdny – pak už může být pozdě. „Nejlepší by bylo, aby odjeli všichni. Nejdřív ale musíme do bezpečí dostat děti s rodinami. A to je zhruba sedm tisíc lidí,“ sdělil velitel vojenské správy Pokrovsku Serhij Dobrjak.