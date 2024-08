Rusko nasadilo v Kurské oblasti „hvězdnou pěchotu“, Ukrajinci v regionu dál postupují

19. 8. 2024 Aktualizováno před 6 m minutami | Zdroj: ČTK , ISW , New Voice of Ukraine/Novoje vremja

Rusko kvůli nedostatku vojáků v pozemních silách stáhlo ty ze Vzdušných a vesmírných sil, takzvané hvězdné pěchoty, a nasadilo je do obrany Kurské oblasti před ukrajinským útokem, napsal investigativní server Važnyje istoriji. Ukrajinci v regionu podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) i podle ukrajinského projektu DeepState dál postupují. Podle nepotvrzených informací ruských bloggerů zničili i poslední most přes řeku Sejm. Okupantům se naopak nadále daří v Doněcké oblasti, píše DeepState.

Ruští bloggeři: Ukrajinci zničili poslední most přes Sejm

Ukrajinci v Kurské oblasti podle zatím nepotvrzených informací zničili u obce Karyž třetí a zároveň poslední most přes řeku Sejm. Tvrdí to ruský telegramový kanál Astra s odkazem na tamní vojenské bloggery. Pokud by se to potvrdilo, mohlo by to znamenat odříznutí Rusů od zásobování v Gluškovském okrese, neboť v předchozích dnech Ukrajinci zničili i dva zbývající mosty přes Sejm u obcí Zvannoje a Gluškovo.

Analytici ISW uvádějí, že Ukrajinci v neděli pokračovali v útocích v Kurské oblasti a mírně postoupili jihovýchodně od okresního města Sudža, které obsadili v minulých dnech. Ukrajinský projekt DeepState, pokládaný za blízký tamní armádě, tvrdí, že ukrajinské síly dostaly pod kontrolu obce Apanasovka, Snagosť a Otruba a postoupily v Olgovce.

DeepState ale zároveň upozornil, že okupanti upevňují své taktické pozice v ukrajinské Doněcké oblasti u obcí Piščane, Skučne, Mykolajivka, Zaliznjanske, Novoželanne, Nelipivka a Ňju-Jork.