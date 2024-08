Černochová: Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku půjde na munici pro Ukrajinu

„Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou republiku a v naši muniční iniciativu. Jde o jedinečnou příležitost, jak Ukrajinu podpořit, využít k tomu zdroje původně patřící Rusku a ušetřit veřejné finance evropských zemí,“ uvedla ministryně.

Kyjev by díky české iniciativě mohl do konce roku dostat půl milionu kusů munice

„I v tomto případě jde o dodávky citlivého vojenského materiálu zemi, která je ve válce proti agresorovi. Nelze tedy sdělit další podrobnosti, protože bychom tím pomoc Ukrajině mohli ohrozit,“ zdůraznila Černochová. „Můžu nicméně říct, že díky využití výnosů ze zmrazených ruských financí uvolněných Evropskou unií dokážeme Ukrajině dodat několik stovek tisíc kusů velkorážové munice,“ dodala.

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, dosud přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Samo Česko přispělo téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno celkem 500 tisíc kusů munice.