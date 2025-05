Steinmeier: Německo se z druhé světové války poučilo, proto podporuje Ukrajinu

Německo se z druhé světové války poučilo, proto dnes podporuje Ukrajinu v její obraně proti Rusku. V projevu u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války to ve Spolkovém sněmu řekl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Poděkoval všem, kteří se na osvobození Německa od nacistické hrůzovlády podíleli, včetně Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Současné Rusko ale podle něj využívá historických lží, aby ospravedlnilo agresivní válku. Výročí si připomínají i další státy.

Na akci ve Spolkovém sněmu dorazili i zahraniční diplomaté s výjimkou velvyslanců Ruska a Běloruska, kteří nedostali pozvánku kvůli rusko-ukrajinské válce . Stalo se tak na doporučení ministerstva zahraničí, podle kterého by mohli zneužít připomínky k obhajobě války proti Ukrajině.

„Je to den, který slavíme spolu s celým světem. Se všemi, kteří před osmdesáti lety bojovali za život, aby zlo bylo poraženo a aby se to už nikdy neopakovalo. Bohužel před třemi lety se to stalo znovu – sirény nad Kyjevem se opět rozezněly,“ prohlásil ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pellegrini: Slovensko by se nemělo oddalovat od západních spojenců

Rusko-ukrajinský konflikt při oslavách konce války připomněli i slovenští politici. Například prezident Peter Pellegrini zmínil, že největší oslavou připomínky konce druhé světové války by měl být mír na Ukrajině, informoval zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan s tím, že Pellegrini naznačil, že by se země neměla oddalovat od svých spojenců na Západě.

Premiér Robert Fico (Smer) však plánuje cestu do Moskvy, kde si v pátek patrně jako jediný státník z Evropské unie připomene porážku nacistického Německa. Zejména kritici současné vlády tento krok vnímají jako zrazení prozápadního směřování země, uvedl Šilhan.