Pokrovsk je pro Rusy vstupenka do další části oblasti, říká analytik

Ruským silám se daří stále postupovat na východní ukrajinské frontě. Invazní armáda si pravidelně připisuje další územní zisky v Doněcké oblasti, a to hned v několika směrech. Velmi pomalu, nicméně vytrvale posunuje frontu od Bachmutu na Časiv Jar a bojuje ve východních čtvrtích Torecku. V posledních týdnech ale především výrazně ruské síly postoupily od Avdijivky na strategicky položený Pokrovsk.

Za posledních 24 hodin odrazili obránci u Pokrovska na šestapadesát útoků nepřítele. Ukrajinská rozvědka je přesvědčena, že ruské velení vydalo rozkaz město obsadit za jakoukoliv cenu do prvního října. Nasvědčují tomu i prohlášení ruského vládce Vladimira Putina, který nyní při zahraniční cestě mluví o velkých vojenských úspěších své armády.

Ukrajinský výpad do Kurské oblasti byl podle něj pokusem o přenesení bojových operací pryč z Donbasu, který neuspěl. Kreml nepřevelel výrazný počet mužstva i techniky a nechal Ukrajince obsadit své území, aby nepolevil v útocích na kolísající obranné linie v Doněcké oblasti.

„Dnes to není o postupu vpřed o nějakých dvě stě nebo tři sta metrů. Na Donbasu postupujeme nejrychleji za dlouhou dobu. Ruské síly získávají pod kontrolu ne dvě či tři stovky čtverečních metrů, ale kilometrů,“ tvrdil posluchačům v centrální Asii diktátor.

Putinovi vojáci za obřích ztrát neustále postupují na Časiv Jar, Toreck i Pokrovsk, který je klíčovou zásobovací křižovatkou silniční i železniční sítě pro celou východní frontu a u něhož Rusové postoupili výrazně. A to tak, že vážnost situace na pokrovském úseku přiznává i Kyjev, který většinou pro povzbuzení morálky vydává dobré zprávy.

„Na pokrovském úseku čelíme útokům nejčastěji. Situace u Kramatorsku, Torecku a Kupjansku je také složitá,“ přiznal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že podél celé fronty se denně odehraje na dvě stovky střetnutí.

V Pokrovsku před válkou žilo na šedesát tisíc lidí. Nyní jich ve městě zbývá polovina a podle starosty teď kvůli přímému nebezpečí odjíždí další dvě tisícovky obyvatel denně.

Ukrajinští analytici se ztráty Pokrovsku obávají. Západním směrem od města totiž nejsou v nížinaté krajině téměř žádné přírodní bariéry, o které by šla opřít obrana. Ruská armáda by tak mohla po dobytí Pokrovsku pokračovat rychleji.

Analytik: Operace v Kurské oblasti byla dobře provedená

Ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana připustil, že ruský postup u Pokrovsku je závažný, uvedl však na pravou míru, že dobytí města neznamená konec války, ani zhroucení ukrajinské obrany. „Minimálně je to vstupenka do další části Doněcké oblasti. Pokrovsk je velmi důležitý logistický uzel, kudy vedou jak železnice, tak silnice, a celkově by se zásobování jednotek v regionu velmi zkomplikovalo,“ vysvětlil.

Výhoda Rusů na frontě podle něj spočívá převážně v převaze v lidské síle a zásobách munice, převážně té dělostřelecké.