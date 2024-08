Vpád ukrajinských sil do Ruska je oprávněný, řekl šéf NATO

31. 8. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Welt am Sonntag , ČT24

Ukrajina má právo na sebeobranu, které nekončí na hranicích, uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro Welt am Sonntag. Šéf Aliance tak poprvé komentoval ukrajinskou vojenskou operaci v Kurské oblasti, kterou označil za legitimní a současně riskantní. Zdůraznil také, že NATO o plánech Kyjeva nevědělo.

Při vojenské operaci byly zjevně použity i západní zbraně jako bojová vozidla Marder z Německa, bitevní tanky Challenger z Velké Británie a raketový dělostřelecký systém HIMARS z USA. Moskva do své příhraniční oblasti vyslala posily, ale území, z něhož se evakuovaly desetitisíce obyvatel, zatím nedokázala získat zpět.

Kyjev rozsáhlou a překvapivou přeshraniční invazi do Kurské oblasti zahájil 6. srpna v době, kdy ruské jednotky pokračují v tlaku na strategické centrum Pokrovsk na východě Ukrajiny. Podle ukrajinského vrchního velitele Oleksandra Syrského armáda do 27. srpna dobyla kolem 1300 kilometrů čtverečních ruského území. Podobná tvrzení však nelze nezávisle ověřit.

„Útok z oblasti ukrajinské Sumy na ruské území však tuto podobu konfliktu změnil. Při pohledu na vývoj situace u Kurska je naprosto zjevný přechod od poziční války k manévrové válce, na kterou se Rusové museli rychle adaptovat, aby dokázali čelit průniku ukrajinských sil,“ uvedl expert. Tato změna totiž Rusy přinutila přesunout jednotky rozmístěné v jiných sektorech, a to i s využitím záloh.

Podle odborníka Zdeňka Petráše z Univerzity obrany je ukrajinská přeshraniční operace možná jednou z nejdůležitějších v průběhu konfliktu. Do jejího zahájení bylo pro ruské velení klíčové zajistit vojenskou kontrolu v Doněcké a Luhanské oblasti a dále pak v oblasti Záporoží. Tam se konflikt dostal do podoby opotřebovávací války, což Rusům vyhovovalo, řekl Petráš ČTK.

Rusové postupují k Pokrovsku. Jeho ztráta by byla jako pád „pevnosti“ Avdijivka

„Co je však klíčové ze strategického úhlu pohledu, je fakt, že ofenziva v Kurské oblasti může být vnímána jako součást ukrajinských příprav na budoucí mírový proces, kdy se Kyjev bude snažit získat co největší ruské území, aby jej mohl použít jako vyjednávací argument při jakýchkoli jednáních s Kremlem,“ míní expert.

Smrtící útok v Charkově

Moskva v posledních týdnech významně pokročila u Pokrovsku v Doněcké oblasti a setrvale útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i civilní cíle. V pátek zemřelo v Charkově nejméně sedm lidí včetně dítěte a dalších více než sedmdesát utrpělo zranění po útoku na obytný dům a hřiště.

„Byla to ruská řízená bomba. K úderu by nedošlo, kdyby naše obranné síly měly možnost ničit ruská vojenská letadla v místech jejich základen. Potřebujeme rázná rozhodnutí našich partnerů, abychom tento teror zastavili. Je to spravedlivá potřeba - neexistuje žádný racionální důvod, proč omezovat obranu Ukrajiny,“ apeloval na spojence Zelenskyj.

Velvyslankyně USA na Ukrajině Bridget Brinková v souvislosti s útokem na Charkov zdůraznila, že je třeba pohnat Moskvu k odpovědnosti za válečné zločiny.