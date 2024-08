Ukrajinci ohlásili protiútok v Charkovské oblasti

před 49 m minutami | Zdroj: ČTK , The Kyiv Independent

Ukrajinští vojáci nepatrně postoupili v Kurské oblasti. Nedávný ruský postup na východoukrajinské město Pokrovsk zřejmě způsobil stažení Ukrajinců z některých pozic na tomto úseku fronty, uvádí ve své nejnovější analýze americký Institut pro studium války (ISW). Podle něj se ale Rusům nepodařilo Ukrajince u Pokrovska takticky obklíčit. Ukrajinští vojáci mezitím podle serveru The Kyiv Independent a ruské služby BBC oznámili, že zahájili protiútok v Charkovské oblasti.

„Hlavním úkolem operace bylo srazit útočný potenciál 20. armády Ruské federace. V současné době je tento úkol splněn,“ uvedl velitel brigády Andrij Bileckyj. BBC i The Kyiv Independent poznamenaly, že informace nešlo nezávisle ověřit. Známé je, že brigáda operuje v okolí vesnice Borova v Charkovské oblasti.

Třetí samostatná ukrajinská brigáda 22. srpna uvedla, že v Charkovské oblasti postoupila téměř o dva kilometry do oblasti frontové linie. Její velení ale neupřesnilo, v jakých místech postoupila, a není ani jasné načasování či rozsah operace. Brigáda uvedla, že Rusko ztratilo za čtyři dny asi tři sta vojáků a „značné množství vybavení a zbraní bylo rozbito nebo poškozeno.“

Ukrajinci zasáhli v Kurské oblasti třetí důležitý most, Rusové postupují u Pokrovsku

Mezitím americký ISW informoval, že ruské invazní jednotky nedávno obsadily obec Ptyče nacházející se jihovýchodně od Pokrovsku v Doněcké oblasti a postoupily dále na jih. Institut tak potvrzuje ruská sdělení, že invazní síly před tím obsadily zbytek východního břehu Karlivské nádrže. Nedávný postup Rusů na dalším úseku této fronty podle institutu pravděpodobně přiměl Ukrajince ke stažení vojáků z některých míst u Pokrovsku.

Naopak v Kurské oblasti ukrajinští vojáci nepatrně postoupili. Příkladem je postup do obce Komarovka, která se nachází jižně od města Koreněvo a postup v obci Russkaja Konopelka ležící východně od Sudži, píše ISW. Kyjev podnikl vpád do Kurské oblasti po měsících plíživého postupu ruských vojsk na východě Ukrajiny. Podle ukrajinských činitelů vojáci obsadili přes dvanáct set kilometrů čtverečních ruského území do hloubky asi tří desítek kilometrů.