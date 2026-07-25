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Českým turistům jsou v Chorvatsku v letních měsících k dispozici jednotka policie i dva konzulární úřady – ve Splitu a Rijece. Jen loni přijelo do balkánské země na 780 tisíc Čechů. Policisté musí být připraveni okamžitě pomoci Čechům při krádežích či nehodách, chorvatským kolegům ale asistují i u tlumočení – například při krizových situacích. Zatím nejtragičtější se odehrála v červnu, kdy si střet chorvatského katamaránu s plachetnicí vyžádal životy čtyř Čechů. Ve středu se zástupci ministerstva dopravy zúčastnili jednání s chorvatskými vyšetřovateli. Kvůli bezpečnosti turistů zvažuje Praha rozšíření systému Drozd, aby se Češi v zahraničí mohli spojit s lékařem a nechat si předepsat léky.