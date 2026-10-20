VideoNález ostatků v Postoloprtech může objasnit okolnosti poválečného masakru


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Nový nález může pomoci objasnit tragické události, které se odehrály po druhé světové válce v severních Čechách. V Postoloprtech tehdy při jednom z nejrozsáhlejších poválečných masakrů německých civilistů přišly o život stovky lidí. Při stavbě nových domů tam nyní byly objeveny lidské ostatky, které mohou pocházet z jednoho z masových hrobů. Ve městě dodnes žijí potomci obětí i těch, kteří se na masakru podíleli. S potomky aktérů tehdejších událostí natáčel David Vondráček pro Reportéry ČT.

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Nový nález může pomoci objasnit tragické události, které se odehrály po druhé světové válce v severních Čechách. V Postoloprtech tehdy při jednom z nejrozsáhlejších poválečných masakrů německých civilistů přišly o život stovky lidí. Při stavbě nových domů tam nyní byly objeveny lidské ostatky, které mohou pocházet z jednoho z masových hrobů. Ve městě dodnes žijí potomci obětí i těch, kteří se na masakru podíleli. S potomky aktérů tehdejších událostí natáčel David Vondráček pro Reportéry ČT.
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