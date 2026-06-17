Plzeň odkoupí rozhlednu na Chlumu za cenu z aukce

Plzeň získá do svého majetku jednu z nejznámějších rozhleden v okolí. Věž na vrchu Chlum odkoupí za více než 4,5 milionu korun, o jejichž výši rozhodla aukce. Využití předkupního práva zastupitelé jednomyslně schválili, část z nich ale upozorňovala na téměř osminásobný rozdíl mezi kupní cenou a původním znaleckým odhadem.
Za pozemky a lesy na Chlumu město už dříve zaplatilo přes dvacet milionů korun. Nově mu bude patřit i samotná rozhledna. Zastupitelé využili předkupního práva a stavbu pořídí za 4,5 milionu korun, které nabídl vítěz aukce. Znalec přitom její cenu původně stanovil na necelých 600 tisíc korun. V odhadu zohlednil pouze velikost a použitý materiál.
Někteří zastupitelé proto vyjádřili obavy, zda nákupem rozhledny neporuší péči řádného hospodáře. „Můžete plně vyloučit, že ti, kteří budou hlasovat pro, nemohou být trestněprávně odpovědní?“ ptal se na jednání zastupitelstva 11. června radní Plzně Daniel Kůs (Piráti).
Podle opozičního zastupitele Lukáše Hegnera (ODS) je cena určená znalcem administrativní, nikoliv tržní. „Já se rozhodně trestněprávní odpovědnosti neobávám. Sám jsem právníkem a vyhodnotil jsem si to tak, že jde skutečně o cenu v místě a čase obvyklou. Právě vzhledem k tomu, že vzešla z aukce,“ uvedl.
Součást širší proměny Chlumu
Podle starosty čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka Tomáše Soukupa (ANO) je získání rozhledny, která je symbolem Chlumu, ve veřejném zájmu města. „Chceme, aby se Chlum stal uceleným, veřejně přístupným, bezpečným a důstojným rekreačním územím pro obyvatele Plzně,“ řekl. Aby město mohlo tento veřejný zájem naplnit, musí podle něj mít kontrolu nejen nad okolními pozemky, ale i nad samotnou rozhlednou. Bez ní podle Soukupa celý vrch nemůže fungovat jako jeden celek.
Pokud má rozhledna sloužit veřejnosti, je podle něj potřeba komplexně řešit elektřinu, osvětlení, zabezpečení, revize, opravy, bezpečnost návštěvníků, provozní řád i systém údržby. Město zároveň pečuje o okolní zeleň, upravuje cesty a doplňuje mobiliář či informační tabule.
Pětadvacet metrů vysoká rozhledna se stane součástí rozsáhlého projektu, který počítá s proměnou příměstského rekreačního lesa na Chlumu v atraktivní místo pro odpočinek a trávení volného času. Podle Soukupa je oblast svým potenciálem srovnatelná s nejoblíbenější rekreační lokalitou města v okolí boleveckých rybníků.
Po odkoupení rozhledny počítá obvod s její rekonstrukcí. „V příštím roce, pokud získáme stavební povolení, začneme stavět novou Pikovu chatu, která bude rozhlednu obepínat,“ přiblížil Soukup. Chata ve tvaru písmene U bude s rozhlednou propojena a vznikne u ní nový veřejný prostor. Součástí objektu bude víceúčelový sál, restaurace i půjčovna koloběžek. V lokalitě mají vzniknout také nové traily pro horská kola.
Město už upravilo cesty na pozemcích v okolí rozhledny. V lokalitě jsou instalovány posilovací stroje a nástupní místo pro výlety do Zábělé. Letos navíc začala výstavba sportovně-rekreačního centra Posed za 25 milionů korun. Vzniká u Ejpovického železničního tunelu a nabídne občerstvení, pobytovou louku i zázemí pro cyklisty a in-line bruslaře.