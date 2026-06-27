Mobilní technologie turistů komplikují práci strážcům národních parků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Satelitní navigace a neověřené on-line aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. České televizi to potvrdili mluvčí z Krkonoš, Šumavy i Českého Švýcarska. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace.

V českých aplikacích je cesta vyznačená jen pro pěší, v těch zahraničních ale ne. Tím pádem řidiče mohou zavést i tam, kam by se vůbec neměli dostat. Právě s tím bojují například v Krkonoších. Zatímco české mapové aplikace se správou parku spolupracují a vyznačují i zavřené cesty nebo jiná omezení, nadnárodní systémy pošlou řidiče s auty i na úzké turistické pěšiny.

„Před několika týdny jsme zaregistrovali případ, kdy navigace navedla polské turisty ze směru od Friesových boud. Ve snaze jet na výlet do Pece pod Sněžkou je namísto po běžných silnicích vedla po turistických stezkách přes Liščí horu. Ta auta přejela přes klidové území, kde se skoro nedá projet ani na kole, a řidiči projeli tou nejvzácnější částí národního parku až k závoře. Cestou navíc jeli i přes zamokřenou louku, kde zapadli,“ popisuje mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Polští řidiči tehdy dostali na místě maximální možnou pokutu deset tisíc korun.

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Nasazení speciálních tabulek

Právě na takových místech proto správa KRNAP začala pod klasické dopravní značky montovat speciální tabulky s přeškrtnutým symbolem GPS a anglickým nápisem „No matter what Google Maps say“ (Bez ohledu na to, co říkají Google Maps). Podle Drahného už jich na nejfrekventovanějších krkonošských trasách visí téměř dvacet. Cedule mají řidiče, a to hlavně ty zahraniční, včas upozornit, že technika v jejich telefonu selhala a dál už jet nesmí.

Satelitní mapy v telefonu slouží jako nejčastější výmluva pro nelegální vjezdy také na Šumavě. Řidiči aut i motorkáři tam kvůli nim pravidelně vjíždějí například na vyhlášenou Vltavskou stezku mezi Stožcem a Novou Pecí, která přitom slouží výhradně pěším, cyklistům a in-line bruslařům.

„Občas se stane, že se motorkáři objeví třeba až u Plešného jezera a hned se hájí tím, že je tam navedla navigace,“ potvrzuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. „Navigace je jedna věc, ale dopravní značení je věc druhá. Lidé za volantem musí v prvé řadě sledovat značky a závory přímo na cestě,“ zdůrazňuje s tím, že na rozdíl od Krkonoš na Šumavě tabulky s varováním proti chybám GPS zatím neplánují.

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Problémy s aplikací s tipy na nocování „na divoko“

V Českém Švýcarsku naopak nejsou největším problémem navigace, ale komunitní aplikace pro kempaře a lidi s karavanem. V nich totiž sami uživatelé sdílejí tipy a souřadnice míst, kde se jim podařilo v přírodě přenocovat takzvaně „na divoko“ a bez postihu.

„Někteří poskytovatelé těchto aplikací vůbec neřeší, jestli jsou obsažené informace legální. Někomu se podaří v lese přespat, nikdo ho nechytí, tak zadá do aplikace, že je to super místo. Někdo jiný tam pak podle telefonu přijede a dostane pokutu,“ uvádí mluvčí národního parku Tomáš Salov. Mezi turisty se tak podle něj lavinově šíří zavádějící informace a lidé pak bývají na místě překvapení.

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Nejnavštěvovanější památky v krajích

Zatímco v chráněných krajinných oblastech je nocování pod širákem za určitých podmínek možné, na území národního parku platí plošný zákaz. Návštěvníci, kteří se řídí neověřenými body z aplikací, tak v parku páchají vůbec nejčastější přestupek – vstupují do nejpřísněji chráněných klidových území mimo značené trasy.

Správci parku proto museli změnit taktiku a novým aplikacím se přizpůsobit. Sami tyto platformy monitorují a na místa, která v nich uživatelé nově označí jako ideální pro nocování, vyrážejí na cílené kontroly pozdě večer nebo brzy ráno. „Řada případů sice zůstane nepotrestaná, protože lidi v extrémním skalním labyrintu nedohledáme, ale pokud je strážci při těchto hlídkách objeví, pokutě se nevyhnou,“ uzavírá Salov.

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