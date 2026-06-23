Podívejte se: turisti v Česku loni nejvíc navštěvovali hrady či zoo


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2,7 milionu návštěvníků, což je o zhruba 6,5 procenta více než předloni, informovala státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě aquapark AquaPalace Praha ve středočeských Čestlicích.

Přibližně 1,5 milionu lidí navštívilo loni zoologickou zahradu v Praze, což bylo o 4,45 procenta více než v předešlém roce. Asi o 300 tisíc návštěvníků méně, tedy přibližně 1,2 milionu lidí, pak zamířilo do aquaparku v Čestlicích. AquaPalace Praha tak zaznamenal oproti roku 2024 pětiprocentní nárůst návštěvnosti.

„Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká především na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský, Zlínský a Olomoucký kraj stejně jako Kraj Vysočina staví na oblibě svých zoologických zahrad,“ uvádí zpráva CzechTourismu. Oblíbenost zoologických zahrad dokazuje i to, že kromě pražské zoologické zahrady se do žebříčku deseti nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku dostaly i tři další, a to Zoo Zlín, Zoo Ostrava a Zoo Plzeň.

Největší nárůst v počtu turistů loni podle CzechTourism zaznamenal Národní památník na Vítkově, který navštívilo asi 290 tisíc lidí, což bylo zhruba o sedmapůlkrát více. K vyššímu zájmu mohla přispět podle CzechTourism také nově zpřístupněná vyhlídková terasa s panoramatickými výhledy na Prahu.

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Vedle hradů a zámků patří mezi nejvyhledávanější cíle zoologické zahrady, vědecko-technická centra, aquaparky, přírodní lokality, sakrální památky i moderní zážitkové atrakce. „Rok 2025 přinesl mimořádné nárůsty návštěvnosti zejména u muzeí, památníků a míst spojených s moderní historií,“ uvedla agentura. Kromě Národního památníku na Vítkově si polepšila v návštěvnosti také Grossmanova vila v Ostravě, zavítalo do ní přes třikrát více turistů než předloni. Armádní muzeum Žižkov a Národní památník heydrichiády v Praze navštívil dvojnásobek návštěvníků oproti roku 2024.

„Z výsledků máme radost především proto, že lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu, a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů,“ řekl ředitel CzechTourism František Reismüller.

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Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2,7 milionu návštěvníků, což je o zhruba 6,5 procenta více než předloni, informovala státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě aquapark AquaPalace Praha ve středočeských Čestlicích.
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