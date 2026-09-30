SOUHRN: Zásadní události středy 30. září


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 30. září 2026.

Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac

Letadlo společnosti Flydubai směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabúku. Podle izraelského činitele vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac později podle médií řekl, že incident na palubě letounu byl podle prvních informací pokusem o džihádistický teroristický čin. Cílem podle něj bylo zřítit se s letounem a usmrtit tak všechny lidi na palubě.

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Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac
Ilustrační foto


„Vláda hazarduje s budoucností příštích generací,“ kritizuje opozice kabinet

Sněmovna ve středu druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní sedmihodinovou debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další představitelé koalice vystoupili ve středu. Po nich se ke slovu dostali i opoziční zástupci. K běžné debatě se ale zákonodárci dostali až ve středu odpoledne, kdy se do ní hlásilo téměř šest desítek poslanců. Vystoupení politiků s přednostním právem během úterý a středy zabrala celkem třináct a půl hodiny.

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„Vláda hazarduje s budoucností příštích generací,“ kritizuje opozice kabinet
Poslanecká sněmovna


Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny. V úterý přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro dvanáct obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.

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Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova
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Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.

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Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek
Čerpací stanice, ilustrační foto


Noční ruský útok na ukrajinskou energetiku byl největší od zimy, řekl Koreckyj

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj prohlásil, že Rusko obnovilo masivní údery na ukrajinskou energetiku. Noční útok byl podle něj největší od konce minulé topné sezony. Ruské síly zasáhly Kyjevskou oblast, kde zabily dítě a další dvě osoby, oznámili tamní představitelé. Polsko a Rumunsko kvůli těmto útokům vyslaly do vzduchu své vojenské letouny. Poláci rovněž dočasně uzavřeli dvě letiště, jejich provoz byl ráno obnoven.

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Noční ruský útok na ukrajinskou energetiku byl největší od zimy, řekl Koreckyj
Následky ruského útoku na Ukrajinu, 30. září 2026


Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

Americkým jednotkám ve středu vypršela lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku, informovala agentura Reuters. Dopoledne středoevropského času Pentagon oznámil, že vojenská mise USA a jejich koaličních partnerů v Iráku oficiálně skončila. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu (IS).

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Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku
Americký voják v centru Bagdádu, snímek z května 2003


Burnham připouští možnost návratu Británie do EU

Premiér Spojeného království Andy Burnham v rozhovoru pro BBC naznačil, že návrat do EU patří mezi možnosti, které by jeho vláda mohla zvážit s cílem přetvořit dlouhodobé vztahy s Evropou. Dříve se v úterním projevu na sjezdu Labouristické strany zavázal prozkoumat možnosti užších vazeb s Unií na summitu, který se uskuteční letos.

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Burnham připouští možnost návratu Británie do EU
Britský premiér Andy Burnham


Vláda USA hodlá rozvolnit normy pro efektivitu aut, aby ceny vozů klesly

Americké ministerstvo dopravy oznámilo, že dokončilo předpis, který má zvrátit normy pro efektivitu automobilů schválené za vlády předchozího prezidenta USA Joea Bidena. Současná vláda si od toho slibuje, že cena vozů pro koncové spotřebitele klesne. Část expertů ale varuje, že změny mohou poškodit postavení amerických automobilek na světovém trhu.

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