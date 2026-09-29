SOUHRN: Zásadní události úterý 29. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 29. září 2026.

Sněmovna jedná o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry Babišově vládě

Sněmovna zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat. Takový scénář měla i první snaha ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 o svržení kabinetu, která letos v únoru skončila neúspěšně.

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Rozpoutáváte dluhovou spirálu, kritizoval Kupka vládu za rozpočet
Poslanecká sněmovna


Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Jedna z učitelek, kterou na základní škole ve slovenské obci Staškov nedaleko Čadce napadl nožem žák osmé třídy, podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Zraněna byla ještě jedna učitelka a také jedna dívka, která je podle serveru ta3 v kritickém stavu. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Podezřelý třináctiletý žák byl zadržen, kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života.

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Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce
Slovenská policejní páska


Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům

Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského škody utrpěla železniční i datová infrastruktura v hlavním městě. Zásahy hlásí také úřady z dalších oblastí Ukrajiny. Pokračující humanitární krizi v Oleškách se ukrajinská armáda pokouší řešit skrze dodávky pomocí dronů.

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Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům
Trosky domu v Kyjevě po ruském útoku, 29. 9. 2026


Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko uvedlo, že srpnový požár v tallinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Informovala o tom stanice ERR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že ruské hybridní útoky proti aliančním zemím neoslabí podporu Ukrajině.

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Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu
Ilustrační foto: vozidlo společnosti Milrem Robotics na veletrhu ve francouzském Villepinte (červen 2022)


Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena Voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. ČT to sdělila mluvčí policistů Vlasta Suchánková. Policisté podle ní úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná.

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Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti
Tekoucí voda


Vídeňští vědci testují na orbitě kvantový počítač

Kvantové počítače by mohly lidstvu vyřešit spoustu jeho problémů. Na oběžné dráze mohou například zjednodušit a posílit posílání informací přes satelity. Už rok to testuje skupina expertů z Vídeňské univerzity, která se pokouší tuto technologii zkoušet v těch nejobtížnějších podmínkách.

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Vídeňští vědci testují na orbitě kvantový počítač
Kvantový počítač

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