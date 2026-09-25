SOUHRN: Zásadní události pátku 25. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 25. září 2026.

Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý

Opoziční ODS, Starostové, Piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi, která se uskuteční v úterý 29. září, o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka, dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média.

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Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý
Předsedové (zleva) KDU-ČSL Jan Grolich, STAN Vít Rakušan a Pirátů Zdeněk Hřib na tiskové konferenci k vyslovení nedůvěry vládě, 25. září 2026


Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Lidé ji nemají pít

Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace se zjistila ve čtvrtek ve vodojemu Odolena Voda. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů.

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Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Lidé ji nemají pít
Náhradní zásobování vodou v cisternách


Ukrajina zasáhla rafinerii 1500 kilometrů od hranice. Rusko útočilo drony na Kyjev

Ukrajina hlásí další ruské vzdušné útoky na Kyjev. V ukrajinském hlavním městě v pátek ráno zahynul čtrnáctiletý chlapec, informuje policie. Při dalším úderu pak podle starosty Vitalije Klyčka přišli o život tři lidé. Při nočních útocích zemřel jeden člověk v Oděse. The Kyiv Independent informoval o tom, že ukrajinské síly zaútočily na rafinerii v Permu, která se nachází asi 1500 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech dva mrtvé.

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Ukrajina zasáhla rafinerii 1500 kilometrů od hranice. Rusko útočilo drony na Kyjev
Následky ruského útoku v Kyjevě (25. září 2026)


Epidemii ve škole na okraji Prahy šetří policie, nemocných je 363

Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. Padesát osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci.

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Epidemii ve škole na okraji Prahy šetří policie, nemocných je 363
Vejce, ilustrační foto


Handelsblatt: Volkswagen svolá asi čtyři miliony aut, včetně vozů Škoda

Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom v pátek německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.

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Handelsblatt: Volkswagen svolá asi čtyři miliony aut, včetně vozů Škoda
Logo Volkswagenu


Zanechává po sobě stamilionové škody. Do Maďarska pronikla Lycorma delicatula

Maďarsko hlásí záchyt nebezpečného invazního hmyzu Lycorma delicatula. Napadá desítky druhů rostlin, snadno a rychle se šíří a způsobuje obrovské škody na zemědělských plodinách.

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Zanechává po sobě stamilionové škody. Do Maďarska pronikla Lycorma delicatula
Lycorma delicatula

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Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
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Bílý dům spouští Trump TV, podle kritiků jde o státní televizi

Bílý dům oznámil v noci na úterý SELČ spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pravděpodobně půjde o YouTube kanál Bílého domu, na nějž příspěvky odkazují a na němž se již objevil přenos obsahující název nového média. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN. Jako „státní televizi“, kterou Spojené státy mít nemají, kritizují vládní záměr demokraté i další veřejně činné osobnosti.
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SOUHRN: Zásadní události úterý 22. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 22. září 2026.
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SOUHRN: Zásadní události pondělí 21. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 21. září 2026.
21. 9. 2026Aktualizováno21. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 20. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 20. září 2026.
20. 9. 2026

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