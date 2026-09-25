SOUHRN: Zásadní události pátku 25. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 25. září 2026.
Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý
Opoziční ODS, Starostové, Piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi, která se uskuteční v úterý 29. září, o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka, dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média.
Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Lidé ji nemají pít
Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace se zjistila ve čtvrtek ve vodojemu Odolena Voda. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů.
Ukrajina zasáhla rafinerii 1500 kilometrů od hranice. Rusko útočilo drony na Kyjev
Ukrajina hlásí další ruské vzdušné útoky na Kyjev. V ukrajinském hlavním městě v pátek ráno zahynul čtrnáctiletý chlapec, informuje policie. Při dalším úderu pak podle starosty Vitalije Klyčka přišli o život tři lidé. Při nočních útocích zemřel jeden člověk v Oděse. The Kyiv Independent informoval o tom, že ukrajinské síly zaútočily na rafinerii v Permu, která se nachází asi 1500 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech dva mrtvé.
Epidemii ve škole na okraji Prahy šetří policie, nemocných je 363
Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. Padesát osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci.
Handelsblatt: Volkswagen svolá asi čtyři miliony aut, včetně vozů Škoda
Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom v pátek německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.
Zanechává po sobě stamilionové škody. Do Maďarska pronikla Lycorma delicatula
Maďarsko hlásí záchyt nebezpečného invazního hmyzu Lycorma delicatula. Napadá desítky druhů rostlin, snadno a rychle se šíří a způsobuje obrovské škody na zemědělských plodinách.