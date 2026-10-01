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Vláda Andreje Babiše ustála hlasování o nedůvěře Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 1. října 2026.

EU zpřísňuje migrační politiku

Členské státy Evropské unie finálně schválily zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následující den.

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EU zpřísňuje migrační politiku
Španělští policisté s migranty v Ceutě


Opozice ve sněmovně pokračuje v kritice vlády

Třetím dnem pokračuje jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice vyplnila dopoledne další kritikou kabinetu Andreje Babiše (ANO), kterému vyčítala nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů, zpochybňování nepohodlných institucí nebo zadlužování země. Promluvil například bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Vláda ANO, SPD a Motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru.

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Opozice ve sněmovně pokračuje v kritice vlády
Poslanecká sněmovna


Turkova autonehoda byla nanejvýš přestupkem, policie trestný čin nezjistila

Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin, sdělila výsledek prověřování mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle ní nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Turek uvedl, že je připraven dál pracovat pro Česko v souladu s mandátem. Premiér Andrej Babiš (ANO) pro ČT reagoval, že zatím není jasné, kdo nehodu zavinil.

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Turkova autonehoda byla nanejvýš přestupkem, policie trestný čin nezjistila
Filip Turek (za Motoristy)


USA požadují uvolnění evropských rezerv nafty, Německu a Francii hrozí embargem

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na zdroje blízké rozhovorům. Washington podle jednoho ze zdrojů žádá, aby celá EU v příštích šesti měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty.

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USA požadují uvolnění evropských rezerv nafty, Německu a Francii hrozí embargem
Ilustrační foto


Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou

Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic v pátek klesne o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzinu se sníží o 22 haléřů na 45,92 koruny za litr, určilo ministerstvo financí. Nové maximální ceny jsou stanovené v cenovém věstníku.

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Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou
Ceny paliv na snímku z 1. 10. 2026


Resort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla za téměř 25 miliard

Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornily servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Zrušení zakázky kritizují exministryně obrany Jana Černochová (ODS) i další zástupci sněmovní opozice.

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Resort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla za téměř 25 miliard
Budova ministerstva obrany


Antimonopolní úřad potrestal kartelovou dohodu výrobců kabelů téměř dvoumiliardovou pokutou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal čtyři výrobce a prodejce kabelů pokutou v souhrnné výši 1,94 miliardy korun za kartelovou dohodu. Pátá firma, která se kartelu účastnila, vyvázla bez pokuty, šestá je v insolvenci. Pokuty 955 milionů korun pro společnost Prysmian z Velkého Meziříčí a 910 milionů korun pro firmu NKT z Kladna jsou nejvyššími sankcemi uloženými jednotlivým firmám v historii ÚOHS. Rozhodnutí úřadu je nepravomocné a účastníci řízení se proti němu mohou odvolat k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.

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Antimonopolní úřad potrestal kartelovou dohodu výrobců kabelů téměř dvoumiliardovou pokutou
Ilustrační foto


Žena v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí

Christa Pikeová, která šla ve středu na popravu smrtící injekcí, je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic v americkém státě Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, informovali, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu, avšak nezemřela. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.

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Žena v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí
Christa Pikeová v prosinci 2007


„Probodni, co není chleba.“ AI vícekrát poslechla, robot „útočil“ na panenku

Tým expertů na umělou inteligenci (AI) zadal třem špičkovým robotům poháněným pokročilými modely strojového učení pět úkolů, které by běžný člověk odmítl. Modely ale většinu těchto zadání odmítnout nedokázali a poslušně plnili, co jim bylo zadáno.

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„Probodni, co není chleba.“ AI vícekrát poslechla, robot „útočil“ na panenku
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