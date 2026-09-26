SOUHRN: Zásadní události soboty 26. září


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 26. září 2026.

Ukrajina zaútočila na ilskou rafinerii, Rusové zasáhli datové centrum v Kyjevě

Rusko a Ukrajina pokračovaly ve vzájemných dronových útocích. Při ruských útocích na Ukrajině zahynulo nejméně šest lidí, uvádějí podle agentury AFP místní úřady. O mrtvých mluví i ruské úřady po ukrajinských útocích v Bělgorodské oblasti, Krasnodarském kraji a Ruskem okupované části Záporožské oblasti. Generální štáb ukrajinských sil zmiňuje útok na ropnou rafinerii v Ilsku. Rafinerie byla cílem útoků Ukrajinců již dříve. Ruské útoky naopak znovu zasáhly také datové centrum v Kyjevě.

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Ukrajinské drony zaútočily na ilskou rafinerii
Ukrajinský útočný dron, ilustrační snímek


Papeže Lva XIV. vítaly v Paříži statisíce lidí

Stovky tisíc lidí zaplnily slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées, aby se zúčastnily velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se mše zúčastnilo na 700 tisíc lidí.

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Papeže Lva XIV. vítaly v Paříži statisíce lidí
Lidé v centru Paříže vítají papeže Lva XIV.


Čína a USA se dohodly na snížení cel a dialogu o AI, uvedl Peking

Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel v hodnotě 30 miliard dolarů (641,5 miliardy korun) a na zahájení dialogu o umělé inteligenci (AI). Obě opatření jsou součástí osmibodové dohody, kterou obě strany uzavřely při třídenní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Washingtonu, oznámilo podle agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničí.

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Čína a USA se dohodly na snížení cel a dialogu o AI, uvedl Peking
Čínský prezident Si Ťin-pching s prezidentem USA Donaldem Trumpem


Protestující v Madridu kritizovali vládu kvůli Ceutě

V Madridu protestovaly tisíce lidí proti vládnímu řešení červencového hromadného příchodu běženců do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Levicový kabinet také demonstrující obviňovali z toho, že nechrání hranice, a požadovali předčasné parlamentní volby, napsala agentura AFP. Podle zástupce vlády přišlo asi dvacet tisíc osob, organizátoři odhadují účast na 180 tisíc.

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Protestující v Madridu kritizovali vládu kvůli Ceutě
Protest v Madridu proti vládnímu řešení migrační krize v Ceutě


Bangkok zaplavila voda, platí stav ohrožení

Úřady v Bangkoku vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna, napsala agentura AFP.

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Bangkok zaplavila voda, platí stav ohrožení
Povodně v Bangkoku


Vědci doplnili mozek živé myši lidskými buňkami, integrace uspěla

Mozek částečně myší, částečně lidský. To je výsledek experimentu lékařů ze Stanfordovy univerzity. Cílem jejich práce bylo vytvořit organismus, na němž by se daly testovat účinné látky proti duševním nemocem.

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Vědci doplnili mozek živé myši lidskými buňkami, integrace uspěla
Snímek z magnetické rezonance ukazuje geneticky upravený myší mozek obohacený o lidské buňky

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