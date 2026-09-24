SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 24. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 24. září 2026.

Náraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034

Kvůli rozvolnění rozpočtové politiky se očekávaný náraz na dluhovou brzdu posunul z roku 2037 na rok 2034, oznámil předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl při zveřejnění zprávy o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti v roce 2025 a zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Druhý jmenovaný materiál, publikovaný jednou ročně, hodnotí zdraví veřejných financí. Letos se podle NRR otočil dřívější trend rozpočtové konsolidace. Veřejné finance podle ní nelze označit za udržitelné.

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Náraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034
Předseda NRR Mojmír Hampl


Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

Ruské invazní jednotky podnikly ve čtvrtek ráno sérii útoků na Ukrajinu. Dva mrtvé a šest raněných hlásí po raketovém úderu Kyjev. Útoky už odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž k nim dochází opakovaně kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Později udeřilo Rusko na zemědělský podnik v Charkovské oblasti, tamní úřady hlásí šest obětí a dalších dvanáct zraněných.

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Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých
Následky ruských úderů na Kyjev, snímek z 24. září 2026


Jsem hrdý na vztahy USA a Číny, řekl Trump Si Ťin-pchingovi v Bílém domě

Vytvořili jsme se Si Ťin-pchingem skutečné přátelství, řekl americký prezident Donald Trump během návštěvy čínského prezidenta v Bílém domě. Jejich čtvrteční jednání je klíčovým bodem během třídenní návštěvy Siho v USA. Později se oba společně s prvními dámami zúčastní státní večeře v Bílém domě. Přítomni budou také zástupci předních amerických firem. Hospodářskou spolupráci oba politici zmiňovali i během projevů v úvodu jejich setkání.

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Jsem hrdý na vztahy USA a Číny, řekl Trump Si Ťin-pchingovi v Bílém domě
Přivítání čínského vůdce Si Ťin-pchinga v Bílém domě (24. září 2026)


Sněmovna podpořila změnu v penzijním spoření, mladí dostanou od státu víc

Sněmovna ve čtvrtek v úvodním kole podpořila změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku. Návrh pozitivně hodnotila i opozice, která k němu i tak chce dávat své návrhy na vylepšení. Sněmovna rovněž podpořila další zvyšování penze lidem po dosažení osmdesáti let i návrh na zmrazení platů vrcholných politiků.

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Sněmovna podpořila změnu v penzijním spoření, mladí dostanou od státu víc
Ilustrační foto


Do Číny se dostaly díly F-35. Pentagon vyšetřuje, jak je to možné

Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informoval zpravodajský server Bloomberg, podle nějž Čína získala části vybavení pro „neviditelné stíhačky“ F-35, napsala v noci na čtvrtek agentura AP.

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Do Číny se dostaly díly F-35. Pentagon vyšetřuje, jak je to možné
Americké letouny F-35 Lightning II, ilustrační snímek


CNN a MS NOW opět získala přístup do Bílého domu

Televizní stanice CNN a MS NOW uvedly, že jim byl povolen přístup do Bílého domu. Americký prezident Donald Trump dříve zablokoval vstup novinářů ze CNN, MS NOW a ze serveru Politico. Soud mu následně nařídil jejich přístup obnovit. Prezidentovo rozhodnutí bylo podle něj zřejmě protiústavní, napsala agentura Reuters.

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CNN a MS NOW opět získala přístup do Bílého domu
Americký prezident Donald Trump


Hitler nemá alibi na dobu smrti své neteře, tvrdí historik

Nové dokumenty nalezené v mnichovských archivech zpochybňují alibi Adolfa Hitlera na dobu smrti jeho neteře Geli Raubalové. Podle časopisu Der Spiegel našel badatel Harald Sandner úmrtní záznam, podle kterého se tělo Raubalové v Hitlerově bytě našlo už 18. září 1931. Podle dosavadních úředních záznamů to bylo až o den později, kdy byl pozdější nacistický diktátor už na cestě z Mnichova do Norimberku.

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Hitler nemá alibi na dobu smrti své neteře, tvrdí historik
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