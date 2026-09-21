SOUHRN: Zásadní události pondělí 21. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 21. září 2026.

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

Ministři na pondělním zasedání vlády schválili návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o tři miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přes to ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka.

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Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)


Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

Vláda se shodla na valorizaci důchodů od ledna o 304 korun, průměrná penze tak vzroste na 22 196 korun, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Dále podle něj rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Rozhodnutí podle Juchelky směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému.

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Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)


Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 koruny na litr paliva. Ceny budou opět vyhlašovány na webu resortu. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daň na naftu. Ta stejně jako na jaře klesne z původních 9,95 koruny za litr na 8,011. U benzinu zůstane daň beze změn. Kabinet rovněž uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagoval tak na mimořádný růst rafinerských marží.

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Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv
Ilustrační foto


Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Nedělní volby v německé spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 38,2 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků hlasování, které v pondělí zveřejnil zemský volební úřad. CDU kancléře Friedricha Merze nepřekonala pětiprocentní hranici a do sněmu ve Schwerinu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Volby v Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice, která získala 25,7 procenta hlasů.

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Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice
Členové AfD po vyslechnutí prvních výsledků zemských voleb v Meklenbursku – Předním Pomořansku


„Svoboda tisku v ohrožení.“ Média žalují Trumpovu vládu kvůli akreditacím

Stanice CNN a MSNOW a server Politico podávají žalobu proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co jim prezident nechal odebrat akreditace do Bílého domu, což zdůvodnil tím, že tato média podle něj o činnosti vlády a prezidenta informují neobjektivně a lživě. Média, která na prezidentův krok reagují žalobou, uvádějí, že omezení je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který má mimo jiné garantovat svobodu tisku. Bílý dům se k situaci zatím nevyjádřil.

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„Svoboda tisku v ohrožení.“ Média žalují Trumpovu vládu kvůli akreditacím
Donald Trump


Google dostal v Irsku pokutu za údaje o poloze uživatelů

Irská komise pro ochranu dat (DPC) uložila americké společnosti Google ze skupiny Alphabet pokutu 403 milionů eur (9,8 miliardy korun) za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Píše to agentura Reuters. Komise vyšetřování zahájila v únoru 2020. Google má svou evropskou centrálu právě v Irsku, což z DPC činí u tohoto nadnárodního giganta klíčového regulátora pro celou EU.

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Google dostal v Irsku pokutu za údaje o poloze uživatelů
Centrála Googlu v Dublinu


Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to v pondělí oznámila novinářům u příležitosti odhalení Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí při oslavách devadesátého výročí exprezidentova narození.

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Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze
Vzpomínková akce při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla, 21. září 2026


Společnost Anthropic začala provozovat AI biolaboratoř. Chce dělat vědu bez vědců

Americká společnost Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), začala provozovat biologickou laboratoř. Firma tak rozšiřuje své ambice z AI do světa farmaceutického výzkumu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na představitele podniku a zdroje obeznámené se situací, sama firma o laboratoři původně sama neinformovala.

Společnost Anthropic začala provozovat AI biolaboratoř. Chce dělat vědu bez vědců
Ilustrační grafika

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