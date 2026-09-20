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Zemské volby v Berlíně a Meklenbursku | Ukrajinský zásah v Moskvě | Nehoda lodi v Norsku Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události neděle 20. září


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 20. září 2026.

V Berlíně a Meklenbursku se konaly zemské volby

V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko se konaly volby. V metropoli dle prognózy ARD zvítězila krajně levicová Levice se ziskem 24,5 procenta. V Meklenbursku-Předním Pomořansku odhad přisuzuje vítězství krajně pravicové AfD se 37 procenty, naopak vládnoucí CDU propadla s 5,5 procenta hlasů.

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Odhady přisuzují v Berlíně vítězství Levici, v Meklenbursku AfD
Volby v Německu


Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinerii, která patří ke klíčovým zařízením tamního ropného průmyslu. Předtím starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na metropoli. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC šlo o největší ohlášený ukrajinský útok na Moskvu.

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Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj
Kouř z ropné rafinerie v Moskvě po útoku ukrajinského dronu


Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují, sdělilo české ministerstvo zahraničí s tím, že místní policie nepředpokládá, že by někdo přežil.

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Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují
Ilustrační snímek

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