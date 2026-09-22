SOUHRN: Zásadní události úterý 22. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 22. září 2026.
Trump na Valném shromáždění OSN hrozil Íránu. Guterres vyzval k dialogu
V New Yorku v úterý začala všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se osobně účastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Shromáždění zahájil projev generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který vyzval světové vůdce k uklidnění sporů, ukončení bojů, dialogu a spolupráci. Promluvil i prezident USA Donald Trump, jenž se ve svém vystoupení věnoval mimo jiné Íránu. Věří prý, že po amerických listopadových volbách uzavře Teherán s USA dohodu. Zároveň ale pohrozil, že může islámskou republiku zcela zničit.
Saúdská Arábie zprovoznila ropovod Východ-Západ
Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu Východ-Západ (East-West). Vývoz z terminálu Janbú u Rudého moře se čeká ještě během úterý, uvedly zdroje agentury Reuters. Strategický ropovod musel být minulý pátek dočasně odstaven po útocích drony a raketami. Potrubí pomáhá Rijádu vyvážet ropu bez nutnosti využívat Íránem blokovaný Hormuzský průliv.
Koalice chce projednat třeba zvýšení plateb za státní pojištěnce. Opozice ji kritizovala za rozpočet
Poslanci si schválili program mimořádné schůze, kterou nechala svolat vládní koalice. Zástupci ANO, SPD a Motoristů chtějí projednat patnáct předloh, z toho zhruba polovinu ve druhém čtení. První čtyři hodiny jednacího dne vyplnily projevy opozičních poslanců s přednostním právem. Zákonodárci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Vládní většina prosadila, že sněmovna bude moci o zákonech znovu jednat i hlasovat až do noci.
Nejvyšší soud přerušil trest ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty
Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová dvanáct let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
EU prodloužila protiruské sankce. Vyškrtla dva miliardáře
Členské země EU se dohodly na prodloužení protiruských sankcí, které se týkají tří tisíc lidí. Poprvé je prodlouží o tři roky, nikoliv šest měsíců jako dosud. Vyškrtnuti ze seznamu sankcionovaných byli ruští miliardáři blízcí režimu Vladimira Putina Ališer Usmanov a Michail Fridman. Jejich vyškrtnutí v pondělí požadovalo Slovensko, Francie a Lucembursko. Fridman má v Lucembursku zmrazených 16 miliard dolarů.
Policie zasahuje v sídle Akademie věd, má podezření na fiktivní dohody
Policie od rána zasahuje v sídle Akademie věd v centru Prahy. Podle Deníku N tam shromažďuje dokumenty a faktury kvůli podezření z uzavírání fiktivních dohod o provedení práce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej pro ČT potvrdil, že kriminalisté v budově sbírají důkazy. Městské státní zastupitelství zatím nezahájilo žádné trestní stíhání.
ČNB vydala pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vytvořily se na ni fronty
Stovky lidí od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky (ČNB), aby získaly pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke 100. výročí vzniku Národní banky československé (NBČ). Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Dlouhé fronty se vytvořily také u poboček v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě.
Lidstvo překročilo sedm z devíti mezí bezpečné planety. Stav se nadále zhoršuje, říká nová zpráva
Němečtí vědci už řadu let sledují devět nejdůležitějších oblastí, které tvoří základ obyvatelnosti Země. Pokud dojde k překročení hranice v jakékoliv oblasti, nevěstí to nic dobrého. Podle aktuální zprávy už došlo k prolomení těchto mezí u sedmi oblastí.