Bílý dům spouští Trump TV, podle kritiků jde o státní televizi

Bílý dům oznámil v noci na úterý SELČ spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pravděpodobně půjde o YouTube kanál Bílého domu, na nějž příspěvky odkazují a na němž se již objevil přenos obsahující název nového média. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN. Jako „státní televizi“, kterou Spojené státy mít nemají, kritizují vládní záměr demokraté i další veřejně činné osobnosti.
„Ne každý velký okamžik se dostal do vaší televize, nyní už může,“ uzavřel Bílý dům svůj příspěvek, v němž oznámil spuštění nové platformy Trump TV a k němuž připojil upoutávku sestříhanou převážně ze scén populárních seriálů, v nichž postavy sledují či chtějí sledovat televizi. Nepřetržité vysílání podle něj nabídne „vrcholné okamžiky minulosti, oznámení a nejnovější a nejlepší zprávy z administrativy na jednom místě“.
Časopis Time nový přenos popsal jako zaměřený na Trumpa a jeho úspěchy. „Není jasné, zda je jeho účelem potenciálně zaplnit mezeru po pokrytí prezidentových akcí televizním ‚poolem‘,“ poznamenal autor článku Chad de Guzman. Takzvaný „press pool“ Bílého domu tvoří pět televizních stanic (CNN, ABC, CBS, NBC a Fox News), které sdílejí vysoké finanční náklady na sledování prezidenta USA televizními kamerami. Přidělená stanice nahrává a distribuuje živý přenos, který mohou používat i ostatní zpravodajské stanice.
Tato pětice stanic však v současné době Trumpovy akce bojkotuje na protest proti odebrání akreditací novinářům CNN, které znamená faktické zamezení přístupu na tiskové konference a podobné novinářům určené aktivity Bílého domu. Tři média včetně CNN také kvůli tomu podala na Trumpovu administrativu žalobu.
Time upozornil na vyjádření zástupce asistenta prezidenta a vedoucí digitální strategie v Bílém domě Kaelana Dorra, který napsal, že Trump TV bude ukazovat „největší úspěchy administrativy, bez cenzury“. Dorr dále tvrdí, že „tisk v některých případech informoval nepřesně nebo vůbec neinformoval o mnoha rekordních úspěších administrativy ve prospěch všech Američanů“.
Kritika „státní televize“
Zahájení vysílání Trump TV, které se časově shodovalo se zákazem přístupu tradičních médií, jen podnítilo kritiku snah Trumpovy administrativy o kontrolu narativů týkajících se prezidenta, píše Time.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom, který je široce považován za prezidentského kandidáta demokratů pro volby v roce 2028, označil Trump TV za „státní médium“. „Nejprve Trump zakázal nezávislé zpravodajství z Bílého domu,“ napsal na sociálních sítích. „Nyní spouští doslova státem řízenou televizi, aby se pokusil přehlušit skutečnost, že on a jeho zkorumpovaná administrativa zklamávají americký lid. Jedná se o skutečně autokratické chování ze strany neúspěšného prezidenta,“ dodal.
Vůči krokům Trumpovy vlády se vymezil i demokratický senátor za Arizonu Mark Kelly. „Státem řízená média, státní podniky, stíhání politických oponentů, dary ze zahraničí, prodej milostí, obrovské částky peněz proudící na prezidentův bankovní účet a bannery s jeho hlavou na vládních budovách. NIC Z TOHO NENÍ NORMÁLNÍ,“ napsal.
Bývalá tisková mluvčí Bílého domu během Trumpova prvního funkčního období Stephanie Grishamová naznačila, že Trump TV je podobná tomu, co používají nepřátelé USA. „Víte, kdo další to dělá? Rusko, Čína a Írán, abychom jich pár jmenovali…“ podotkla.
„Amerika nemůže mít státní televizi,“ řekla bývalá předsedkyně Asociace korespondentů Bílého domu a vedoucí korespondentka CBS News v Bílém domě Weijia Jiang. „Právě to dělá Ameriku Amerikou. (…) Potřebujete, aby nezávislí aktéři mohli být pozorovateli. A pokud vám vláda ukazuje jen to, co chce, pak se musíte ptát: Co nám uniká?“ vysvětlila a varovala před rostoucími pokusy vlády ovlivňovat zpravodajství.