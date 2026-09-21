„Svoboda tisku v ohrožení.“ Média žalují Trumpovu vládu kvůli akreditacím

Stanice CNN a MSNOW a server Politico podávají žalobu proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co jim prezident nechal odebrat akreditace do Bílého domu, což zdůvodnil tím, že tato média podle něj o činnosti vlády a prezidenta informují neobjektivně a lživě. Média, která na prezidentův krok reagují žalobou, uvádějí, že omezení je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který má mimo jiné garantovat svobodu tisku. Bílý dům se k situaci zatím nevyjádřil.
„Dnes ráno jsme informovali vládu, že podáváme žalobu, abychom chránili naše práva vyplývající z prvního dodatku a bránili zásadu, že vláda nerozhoduje, o čem budou média informovat nebo co budou publikovat,“ uvedla trojice médií v pondělním prohlášení.
Soud ve Washingtonu by se podle CNN mohl věcí začít podrobně zabývat již tento týden, kdy by se mohlo uskutečnit slyšení se zástupci vlády.
Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto médiím vstup do Bílého domu kvůli tomu, co označil za „falešné zprávy“. O víkendu pak už policie novináře z těchto médií do Bílého domu nevpustila.
„Právo na nezávislou žurnalistiku“
„Bílý dům bez předchozího upozornění a bez řádného řízení odebral našim novinářům akreditace, protože nesouhlasil s naším zpravodajstvím,“ uvedla média. „Pokud se proti tomu nikdo nepostaví, ohrožuje to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů,“ dodala.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích.
Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na brífinky v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.
Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.