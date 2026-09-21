Společnost Anthropic začala provozovat AI biolaboratoř. Chce dělat vědu bez vědců


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters, TechCrunch, X, Wired, Anthropic

Americká společnost Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), začala provozovat biologickou laboratoř. Firma tak rozšiřuje své ambice z AI do světa farmaceutického výzkumu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na představitele podniku a zdroje obeznámené se situací, sama firma o laboratoři původně sama neinformovala.

Společnost Anthropic laboratoř podle zdrojů agentury Reuters zřídila v oblasti Sanfranciského zálivu. Existenci laboratoře potvrdil Eric Kauderer-Abrams, který má ve firmě Anthropic na starosti oblast přírodních věd.

„Jsme přesvědčeni, že konečnou zkouškou v biologii zůstává a ještě nějakou dobu zůstane skutečná laboratorní práce,“ uvedl v rozhovoru s agenturou Reuters. „Přesně to dnes děláme. Náš přístup bych přirovnal k tomu, co lze běžně vidět u většiny biotechnologických společností. Část práce vykonáváme ve vlastních zařízeních a část ve spolupráci s vnějšími partnery,“ dodal.

Mluvčí společnosti později uvedl, že biotechnologická laboratoř podniku není přímo zaměřená na objevování nových léků. Odmítl ale poskytnout podrobnosti o tom, co se tam tedy ve skutečnosti zkoumá nebo vyvíjí. Zpráva o zřízení laboratoře přichází v době, kdy rostou obavy veřejnosti ohledně negativních dopadů AI, píše agentura Reuters.

Zřízení laboratoře je malým krokem ve snaze společnosti Anthropic řešit léčbu nemocí, které farmaceutický průmysl podle názoru firmy zanedbává. Firma chce v tomto směru dosáhnout výsledků dříve, než veřejnost ztratí důvěru v to, že přínosy umělé inteligence převažují nad negativními dopady, například zánikem pracovních míst, uvedl jeden ze zdrojů.

Pro šéfa společnosti Anthropic Daria Amodeiho má toto úsilí osobní rovinu. Jeho otec totiž podlehl nemoci, na kterou se objevil lék jen několik let po jeho smrti, píše Reuters. „Posláním podniku je vyvíjet výkonnou AI tak, aby z toho těžil celý svět,“ uvedl Kauderer-Abrams. „Zdaleka největší příležitosti v tomto směru vidíme v oblasti přírodních věd. A právě to je hnací silou pro vše, co děláme,“ dodal.

Věda bez vědců, laboratoře bez laborantů

Jednou z oblastí uplatnění je použití systému Claude k řízení robotických systémů, které budou provádět vědecké experimenty s minimálním lidským zásahem – nebo dokonce zcela samy. Podle zdroje agentury Reuters společnost Anthropic v současné době pracuje právě na tomto modelu pro organizaci laboratorní práce.

Celou společnost brzy čeká zásadní diskuse o tom, kam směřuje lidské přemýšlení a vzdělávání. Jakou hodnotu má v situaci, kdy AI brzy bude v téměř všech ohledech chytřejší než my? Doufám, že hodnotu má a mít bude, podobně jako ji má umění a sport, včetně šachů. A v takovém případě bychom i nadále měli pěstovat vědu včetně matematiky a vychovávat v ní studenty. Je celkem jisté, že se věda zásadně promění, snad ale i tak zvládneme uchovat její hodnotu a krásu.
Vítězslav Kala, matematik

Společnost potvrdila, že tato technologie se nachází v rané fázi vývoje. Anthropic se domnívá, že automatizace má potenciál urychlit širokou škálu vědeckých postupů, zdůrazňuje však, že z bezpečnostních důvodů je nezbytný lidský dohled.

Společnost Anthropic uvádí, že chce pomáhat při výzkumu onemocnění, která tradiční farmaceutický průmysl může považovat za nedostatečně zisková. Podle společnosti může umělá inteligence urychlit hledání potenciálních léčebných postupů pro komplexní onemocnění.

Mezi zmíněnými oblastmi jsou například takzvané komplexní molekuly – bispecifické a trispecifické protilátky – schopné interagovat s několika cíli současně. Společnost uznává, že i po identifikaci slibné molekuly může trvat ještě celé roky, než se hotový lék dostane na trh.

Šéf Anthropicu vyzval firmy, aby zpomalily vývoj AI. Apel podpořil i Musk
Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Anthropic Dario Amodei

Anthropic se přitom o biotechnologie zajímá už delší dobu. Letos na jaře koupil za 400 milionů dolarů (osm miliard korun) americký startup Coefficient Bio, který se specializoval právě na strojové učení, které by mohlo vést k vývoji nových léků.

Současně je cílem společnosti vytvořit vědu, která nebude potřebovat lidské vědce. Nijak se tím netají, říká to oficiálně. Je to součástí jejího oznámení, když spouštěla službu Claude for Life Sciences: „Zaměřujeme se na vývoj nástrojů, které výzkumníkům umožní činit nové objevy – a v budoucnu také umožní modelům umělé inteligence činit tyto objevy samostatně.“ Společnost už začala v tomto oboru spolupracovat s předními velkými hráči v oboru lékařského výzkumu, například firmou Sanofi nebo Novo Nordisk.

Možnost AI nahradit i špičkové lidské vědce letos v září přesvědčivě prokázala společnosti OpenAI, která nasadila desetitisíce svých agentských AI, každou se schopnostmi geniálního matematika, aby společně vyřešily jeden z nejznámějších matematických problémů.

Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla
Ilustrační grafika

Anthropic se současným prohlášením snaží nevyvolávat dojem, že konkuruje farmaceutickému průmyslu, kde má řadu významných zákazníků a partnerů. Má s tím už několik zkušeností – již v minulosti čelila kritice za uvedení produktů, které byly konkurencí produktů jejich zákazníků.

Kontroverzním je v případě informací o biolaboratoři Anthropicu zejména načasování. Publikovány byly totiž ve dnech, kdy se objevila celá řada znepokojivých incidentů spojených s „neposlušnými“ roji umělých inteligencí, a také přišlo několik varování před příliš rychlým vývojem AI. Společnost Anthropic navíc informovala o případech, kdy mohly být její systémy využity k podpoře vývoje biologických zbraní, což vyvolalo odbornou debatu o rozsahu těchto rizik. Jak to shrnul na síti X investor do AI Chamath Palihapitiya: „Skupina, která stojí za hity jako ‚Všichni zemřeme‘ a ‚Prosíme, kontrolujte nás‘, staví v San Franciscu biologickou laboratoř. To fakt nedoporučuji.“

Anthropic a ostatní AI modely

Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.

Amodei o minulém víkendu v reakci na rostoucí obavy ze zneužití umělé inteligence vyzval ke zpomalení vývoje AI modelů. K jeho výzvě se na sociální síti X připojili šéf konkurenční společnosti OpenAI Sam Altman či podnikatel Elon Musk, který stojí za firmou xAI. Současně ale Anthropic oznámil brzké vydání nového, ještě pokročilejšího modelu AI.

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